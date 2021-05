Hannover

Lust auf Live: Hannovers Open-Air wird zu einer Erfolgsgeschichte – wenn denn die Inzidenz mitspielt: 70 Prozent der Tickets für die Reihe mit Johannes Oerding, Lotte und Bands wie Culcha Candela und Revolverheld sowie lokalen Helden wie Terry Hoax und Fury in the Slaughterhouse sind schon weg. Von Juni bis September wird die Gilde-Parkbühne bespielt. „Back on Stage“ – zurück auf der Bühne – ist das Motto.

Nur noch Restkarten

38 Shows hat Hannover Concerts bisher im Rohr, etliche sind schon ausverkauft – wie die beiden Show von Fury in the Slaughterhouse. Für den dritten Auftritt gibt es nur noch ein paar Restkarten. Bester Seller war Johannes Oerding mit zwei auskauften Konzerten binnen zehn Minuten. Allein für die Konzerte im nahen Juni sind die Rockfans noch ein wenig zurückhaltend.

Der Erfolg macht sicher. „Wir planen ständig weiter“, so Nico Röger. Der Hannover-Concerts-Geschäftsführer rechnet am Ende der Saison mit insgesamt 45 Konzerten. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Vorverkauf. Am Wochenende wird weiter verhandelt, Montag wird es die nächsten Namen geben.“

Open-Air nur mit Test

Eins steht aber schon fest. Das Open-Air-Feeling gibt es nur mit einem tagesaktuellen und bescheinigten PCR – oder POC-Test. „Unsere Erfahrung: Das schreckt niemanden mehr ab“, sagt Nico Röger. Bis zum Platz gilt dann Maskenpflicht.

Die Veranstalter warten zurzeit noch auf die entsprechende Landesverordnung, die sinkenden Zahlen lassen immerhin hoffen. Die Konzerte sind für 999 Zuschauer vorgesehen – normalerweise versammeln sich hier an die 5000 Fans. Ein Hygienekonzept ist detailliert ausgearbeitet.

Start am 3. Juni mit Pocher

Am 3. Juni soll es losgehen mit Komiker Oliver Pocher. Gewissermaßen als Versuchsobjekt – weil sich eine vergleichsweise einfache Produktion wie seine gut dafür eignet, Abläufe und Sicherheitsmaßnahmen zu testen.

Danach geht es Schlag auf Schlag: Terry Hoax am 4. Juni, Sasha am 5. Juni. Vom 11. bis 13. Juni sind dann gleich dreimal hintereinander Fury dran – mit ordentlichem Rückenwind des neuen Albums „Now“. „Wir freuen uns großflächig“, sagt Fury-Gitarrist Christof Stein-Schneider.

Auf jeden Fall bleibe der geplante Open-Air-Sommer ein echtes Wagnis. „Das ist ein dynamischer Prozess“, so Röger. Immerhin sei man damit in Deutschland in einer Pionierposition: „Zusammen mit den Strandkorbkonzerten im Süden sind wir die ersten.“ Und werden von der Branche entsprechend wahrgenommen.

Bei Absage Geld zurück

Und wenn es nicht klappen sollte? Klare Ansage: „Müssen wir ein Konzert absagen, gibt es ohne Wenn und Aber das Geld sofort zurück.“ Eine Verschiebung oder die Ausgabe von Gutscheinen sei auch nicht fair gegenüber den Ticketkäufern – das gibt Sicherheit für alle. Etwa eine Woche vor Konzertbeginn soll jeweils die Entscheidung fallen.

Und die Künstler? „Die wollen endlich wieder raus auf die Bühne“, sagt Röger, „Die sind Feuer und Flamme.“

Von Henning Queren