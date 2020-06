Hannover

Der alte August Kestner wusste in Rom schon zu feiern. „Bischof“ hieß des Getränk, eine Art italienischer Sangria mit Weißwein, das er sich aus einem Alabastergefäß schmecken ließ. Ein Schluck auf die Ewigkeit.

Denn dafür war das Gefäß gemacht – als Grabbeigabe für einen Pharao, das ihn auf der Reise durch unendliche Zeiten begleiten sollte. Heute trinkt man anders – und geht auch angemessener mit solchen Preziosen um. Indem man sie entsprechend wertschätzt und in einer prächtigen Schau im Museum August Kestner präsentiert.

„Für die Ewigkeit!“, so der Ausstellungstitel, zeigt 300 besondere Steinartefakte aus der umfangreichen Sammlung des Museums, die meisten davon aus Alabaster.

Aus Stein? Das hört sich erst einmal nicht so spektakulär an. Die Stücke waren aber die absoluten Luxus-Produkte der altägyptischen Zeit – denn nur im Land der Pharaonen waren die Handwerker in der Lage, Stein so zu bearbeiten, dass Vasen und andere Gefäße daraus entstanden. Das Material war so wichtig, dass der Pharao ein Monopol darauf hatte.

Die Steingefäße aus immerhin 4000 Jahren waren zu 99 Prozent Grabbeigaben, so der Kestner-Ägyptologe Christian E. Loeben. Denn sie sollten eben ewig halten. Auch als Gefäße für die Eingeweide, die bei der Einbalsamierung anfielen. Die Pharaonen waren besonders gierig nach den steinernen Luxusgütern – manche Pyramiden verfügten über unterirdische Galerien mit mehr als 20.000 Stücken. Und man hatte in der Regel genug Zeit, um das anzusammeln – denn mit der Krönung des Pharaos begann auch schon die Vorbereitung zu seiner Beerdigung.

Und was in einem Land so wertvoll ist, wird dann auch in anderen Ländern als Luxus empfunden – obwohl man ganz andere Begräbniszeremonien hat. Die Ägypter exportierten ihre Steingefäße in den gesamten Mittelmeerraum – geschätzt auch als Statussymbole, um den eigenen Reichtum zu repräsentierten.

Wie die alten Ägypter die Stein in dieser Fertigungshöhe mit ihren einfachen Mitteln bearbeitet haben, blieb lange ein Geheimnis. Offensichtlich war das Mineral Korund die Lösung – mit dem sich dann sogar Granit ausschneiden ließ.

Bis 27. September. Eine eigentlich Eröffnung gibt es wegen der Corona-Einschränkungen nicht. Führungen werden als Vorträge mit vorgeschriebenem Abstand angeboten. Der Katalog zur Ausstellung (80 Seiten, 9,95 Euro) ist online kostenlos einzusehen.

Von Henning Queren