Hannover

Den Lockdown für CD-Produktionen nutzen: Geigerin Anne Marie Harer über die Freuden an hannoverschen Hofkomponisten, Tanzmusik für den König und das Ensemble „La Festa Musicale“.

Frau Harer, eine frisch aufgenommene CD in diesen Zeiten, das macht doch Mut ...

Anzeige

Unbedingt. Wir haben uns Francesco Venturini gewidmet. Wir hatten Musik gesucht rund um Herrenhausen und sind auf so wundervolle Weise fündig geworden. Als wir die Noten gesehen haben, dachten wir einfach nur, das ist so eine Supermusik, die muss man einfach spielen. Auch weil es unsere große Bandbreite zeigt.

Was hat nun Venturini mit Hannover zu tun?

Er war lange Jahre hier Hofkomponist, hat für den hannoverschen König gespielt, der sich von diesen Concerti unterhalten ließ und dazu wohl auch getanzt hat. Venturini war trotz des italienisch klingenden Namens Belgier, lebt eine Zeit lang in Paris und wurde Nachfolger von Agostino Steffani in Hannover.

Die Noten gibt es ja nun nicht so einfach?

Da muss man schon Detektivarbeit leisten. Wie haben viel in Archiven in Darmstadt und in Uppsala gefunden. Das wurde dann entsprechend bearbeitet – viele Sachen auf der CD sind hier Weltersteinspielungen und sicher neuzeitliche Uraufführungen.

Was zeichnet seine Musik aus?

Es vereint das Beste aus italienischer und französischer Barockmusik – was erstmalig in Hannover zusammentraf.

Die CD klingt phantastisch. Wo fanden die Aufnahmen statt, vielleicht in Herrenhausen?

Wir hatten uns für Sendesaal Bremen entschieden. Der ist von der Akustik ideal für unsere Größe, außerdem bekamen wir den Saal gleichsam als Kooperation mit Radio Bremen gesponsert.

Zahlt so etwas nicht die Plattenfirma?

Schon lange nicht mehr. Wir als „La Festa Musicale“ engagieren uns dabei mit einem fünfstelligen Betrag.

Und das lohnt sich?

Direkt nur in Ausnahmefällen. Das ist Werbung für uns, für Engagements. Es läuft gut, schon bei zwei Radiosendern sind wir CD der Woche ...

Und sonst so im Moment?

Man macht sich Sorgen um die Zukunft. Diese Perspektivlosigkeit bedrückt uns alle in der Szene. Und es drückt auf die Qualität.

Inwiefern?

Weil man die Kunst nicht einfach wieder hochfahren kann. Wir müssen proben, um den Standard zu halten. Wir nutzen die Zeit für weitere Aufnahmen.

Wann hatten Sie gedacht, dass es richtig schlimm wird mit Corona?

Anfang Februar las man die ersten Meldungen. Aber das war alles so weit weg. Im März kam zu einem Konzert ein Musiker von uns aus Italien. Der hatte schon eine FFP2-Maske. Das hat uns schon schockiert. Da dachte man, jetzt wirds ernst.

Von Henning Queren