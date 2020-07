Hannover

„Alles ist Premiere. Auch ein zur Hälfte verkauftes, ausverkauftes Haus.“ „ Kleines Fest“-Vater Harald Böhlmann begrüßt ungewohnt zylinderlos seine exklusiven 200 Gäste zum zweiten Best-Of-Programm im Gartentheater in Herrenhausen. Ungewohnt ist nicht nur die abendliche Vier-Künstler-Konstellation, sondern auch der vereinfachte, reduzierte Gesamtrahmen des Kleinkunstfestivals. Und doch: die Fans kommen, wenn auch nicht in Scharen. Dafür aber mit funkelnden Augen und mit Lust auf große Kunst in kleinen Dosen.

„Hier sitzen echte Menschen!“ Zauberer, Trickverführer und „ Kleines Fest“-Institution Desimo führt durch den Abend und ist nach Autokultur- und Livestream-Auftritten sichtlich angetan wieder in echte Gesichter blicken zu dürfen. Selbst ein getapter Mund nebst Nuschelansage kann der Moderation da keinen Abbruch tun, vor allem dann nicht, wenn er anschließend die korrekte Spielkarte aus selbigem zieht. Alles hat ein Ende, nur das Seil hat keins: Zu einer jazzigen Beethoven-Nummer demonstriert Desimo, wie viel Spass man mit einem einfachen Stück Seil haben kann. Oder eben mehreren Stücken. Nostalgisch und wahrhaft zauberhaft wird es, als er in Kindheitserinnerungen schwelgend Bauklötze zu verschiedenen Formen schiebt und dreht.

Corona musikalisch

Brave Comedy-Musik gibt es von Michael Krebs. „Meine Freundin ist Grundschullehrerin“ singt der Schwabe bei herrlichem Sonnenschein. Das inbrünstige Mitsingen des Refrains gelingt jedoch erst nach Aufforderung und regelrechter Aufstachelung des Publikums. Ein Thema ist bei Krebs besonders präsent: er sinniert musikalisch über Covid und Corona, die Kinder der Pandemie, über das Maske tragen und über Klopapier, das „One-Hit-Wonder der Quarantänezeit“. Und um das eigene Selbstbewusstsein zu stärken, versingt und musiziert der studierte Jazzpianist die Ich-Perspektive in ein ausschweifendes Egopopmedley.

Comedian Martin Sierp brilliert im „Hannoveraner Hexenkessel“, wie er das Publikum selbst betitelt, vor allem mit seinen Parodien. Mit Krawatten- und Kragenlatz, mit Sonnenbrille und Perücke haspelt er sich als verstorbene Mode-Ikone Karl Lagerfeld grandios motzig-überheblich durchs Programm. Wie es sich für einen Designer und für einen Impro-Stand-Up-Comedy-Magier geziemt, wird sogleich eine Jacke aus dem Publikum mit glühender Zigarette auf magische Art und Weise aufgehübscht.

Zum Finale gibt es bitterböse und doch herrlich unterhaltsame Ehestreitigkeiten der Extraklasse. Opernsängerin Emmi und ihr klavierspielender russischer Gemahl Herr Willnowsky sticheln, giften und pöbeln, was das Eheversprechen hergibt und was die Zuschauer ertragen können. Es wird gesungen, Cancan getanzt – so gut es eben geht - und verbal im Publikum herumgefischt. Man wischt sich noch vor Lachen windend die Tränen aus den Augen, als Desimo bereits zum vierzeiligen Heinz Ehrhardt-Gedicht seinen Abschieds-Tuchtrick vollführt. „Es war uns ein Vergnügen“, bedankt sich Harald Böhlmann bei allen Beteiligten. Das zufriedene Publikum schwärmt bei strahlendem Sonnenschein in die blühenden Gärten aus. Ganz so, wie es das gewohnt ist.

Von Aline Westsphal