Die Tickets laufen gut: Bei den 38 Konzerten auf der Gilde-Parkbühne sind teils nur noch Restkarten zu haben. Veranstalter Hannover Concerts arbeitet an den nächsten Shows – 45 sollen es insgesamt werden.

Wollen es wieder live wissen: Die Tickets für Fury in the Slaughterhouse sind nur noch in Restbeständen für das letzte der drei Konzerte zu haben. Quelle: Foto: Heusel