Hannover

So sieht das aus, wenn der Kapitalismus Monster hervorbringt. Das große, bedrohlich wirkende Ding scheint den Betrachter verschlingen zu wollen. Nur ist der Alien nicht das Furchterregendste in den Ausstellungsräume von feinkunst.

Hier zeigt der in Wunstorf geborene und in Düsseldorf arbeitende Künstler Jonas Monka unter dem Titel „A00121“ seine verblüffenden Skulpturen.

Die Hochhäuser von New York

Wobei die glatten, samtig-violett schimmernden und hochästhetischen Stelen die eigentliche Kritik beinhalten. Denn sie stehen für architektonische Profitgier der übleren Sorte, für die „Supertalls“ von New York.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sind diese schmalen, extrem hohen Wolkenkratzer, die der Stadt zunehmend Luft und Licht nehmen. Möglich wurden sie durch ein Gesetz von 1961, dass den Bauherren erlaubt, die zusätzliche Lufthoheit von umliegenden Gebäuden, die nicht so hoch sind, zu kaufen, um selbst umso höher bauen zu können. Was sich angesichts der Bodenpreise und dank neuer statischer Techniken wirklich lohnt.

Blauer Sockel

Die Skulpturen lohnen eine nähere Betrachtung und sind auch etwas für den Farbgourmet, denn beschichtet sind sie mit einem einzigen, zweifellos blauen Pigment, dass durch die Schichtung den besonderen violetten bis auberginfarbigen Ton bekommt. An den Sockeln der künstlichen „Supertalls“ kann man es sehen – wobei bei den echten Gebäude hier die hyperkapitalistische Eingangssituation ist. Nicht jeder darf durch jede Tür rein, die Bewohner der vorgeschriebenen Sozialwohnungen haben ihre eigene „Poor Door“.

Die Wachs-Monster

Und mit dem armen Material Wachs hat Jonas Monka die materialmäßig wertvollsten Skulpturen der Ausstellung – die in Zusammenarbeit mit dem Sprengel Museum konzipiert wurde – hergestellt. Die alienartigen Gebilde wurde erst aus Ton geformt, dann abgegossen. Die daraus entstandenen Silikonformen wurden dann per Hand Schicht für Schicht mit teils eingefärbten, hauchzarten Wachsschichten per Hand überzogen. Das muss verdammt lange gedauert haben. Hier ist Zeit eben nicht Geld.

Bis 19.11. (Roscherstr. 5)

Von Henning Queren