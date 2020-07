Hannover

Da ist jemand richtig sauer: Kinobetreiber Joachim Flebbe („Astor“) macht seiner Wut über die seiner Meinung nach zu strengen Corona-Vorgaben für die Kinos Luft – und geht dabei auch Ministerpräsident Stephan Weil direkt an.

Der Ort für die Mischung aus Alarm, Verärgerung und ein wenig Hoffnung ist passend ausstaffiert – das „Astor“-Kino zeigt die Möglichkeiten, die unter den zur Zeit gültigen Hygieneregeln möglich wären: Jeder Sitz, der nicht belegt werden darf, ist mit einem giftgrünen Corona-Virus markiert. 1,5 Meter Abstand, das ist zur Zeit das Maß aller Dinge.

Und da bleibt nicht viel übrig, das ist offensichtlich. „Von den 215 Plätzen, die wir hier anbieten, dürften wir 40 belegen“, so Achim Flebbe. Und dass sich das nicht rechnet, dürfte klar sein.

Drei Millionen Euro Verlust

Und genau das ist der Anlass zu einer engagierten, von sachlichen Argumenten durchsetzten Dreiviertelstunden-Aufregung. Er müsse hier einfach mal „sehr emotional“ werden, bekennt der passionierte Kinoliebhaber und Erfolgsunternehmer. Denn nach den derzeitigen Regeln könnten nur 25 bis maximal 30 Prozent der Kinosessel belegt werden. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei überhaupt erst ab 50 Prozent möglich.

Seine Kinos hätten seit Beginn der Corona-Krise gut drei Millionen Euro Verluste eingefahren – solange die Kinos zu sind, kommen pro Monat mehr als 600.000 Euro hinzu. Betroffen sind 250 Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Einen Schuldigen hat Joachim Flebbe auch schon ausgemacht – und auch eine Lösungsmöglichkeit. Verantwortlich sei die Landesregierung mit ihren zu strikten Vorgaben von 1,5 Meter Abstand – und das auch noch vielleicht bis in den Oktober für die Kinos in Niedersachsen.

Und dabei geht Flebbe auch Ministerpräsident Stephan Weil direkt an. Er könne sich nicht erklären, warum ausgerechnet in Niedersachsen so ein harter Kurs gefahren wird. In anderen Ländern ( Schweiz, Österreich, Frankreich) und Bundesländern ( Nordrhein-Westfalen) sei ein doch ein Kinobetrieb unter gelockerten Bedingungen möglich. Flebbe: „Ich weiß nicht, ob Weil sich härter als Söder positionieren will – vielleicht hilft es ja bei der Karriere.“

Ein Meter Abstand

Flebbe ist vor allem auch deshalb über das „Berufsverbot“ sauer, weil er dreimal an die Landesregierung geschrieben und um ein Gespräch gebeten habe – „es muss ja nicht der Ministerpräsident sein, ein Referent hätte mir ja auch gereicht“ – und er habe keinerlei Antwort bekommen.

Gespräche seien doch wichtig, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Und die liegt für Joachim Flebbe in einer maßvoll reduzieren Abstandsregelung für die Lichtspieltheater. „Ein Meter Abstand reicht, damit könnten wir etwas mehr als 50 Prozent einlassen.“ Für diese Reduzierung um einen halben Meter würde es ausreichend Argumente geben, so Flebbe. „Es ist kein Fall bekannt, wo sich jemand im Kino angesteckt hat.“ Und verwies dabei auf eine umfassende japanische Studie, die die Corona-Gefahren in Opernhäusern, Theatern und Kinos untersucht hat.

Sicherer Ort

Corona? Das Kino sei hier „einer der sichersten Orte“: Man würde geradeaus schauen, nicht sprechen und so kein Aerosol verteilen, könnte Masken aufbehalten, und zwischen den Vorstellungen würden die Klimaanlagen im Vollbetrieb jedes mögliche Virus rauspusten.

Einige Monate könnte Flebbe selbst noch durchhalten – für andere Kinos in Niedersachsen, für die Flebbe auch spricht, sähe es deutlich düsterer aus. „Wir haben hier ein mögliches Kinosterben vor aus.“ Obwohl die Landesregierung immer wieder die Wichtigkeit von Kultur betone, sei in diesem Bereich keine Hilfe gekommen – und auch nicht absehbar.

Ein Öffnen auf kleiner Flamme unter den jetzigen Bedingungen schließt Flebbe aus: „Damit würden wir noch mehr Geld verlieren, als wenn wir die Kinos geschlossen halten.“ Und das schlägt mittlerweile auch auf die Kinoverleiher im internationalen Maßstab durch. Die halten ihre Blockbuster zurück, da es sich bei eingeschränktem Spielbetrieb nicht lohnt, die zu zeigen. Gibt es keine Blockbuster, könnten die Kinos auch keine Zuschauer ziehen, und es lohnt sich noch weniger unter welchen Bedingungen auch immer zu öffnen.

Keine Blockbuster

Flebbe verwies dabei auf den mit Spannung erwarteten Chris-Nolan-Film „ Tenet“ mit Robert Pattinson, dessen Premiere schon dreimal verlegt wurde. In Schlange dahinter stehen schon andere Blockbuster wie „ Mulan“ oder „Wonder Woman“, die auch immer weiter nach hinten geschoben werden. Und ob der neue „ James Bond“ unter diesen Umständen im November kommt, ist noch völlig unklar.

Der derzeitige Schwebezustand ist für Flebbe auch insofern bedrohlich, als durch die Kinoschließungen globale Streamingdienste wie Netflix immer mehr an Boden gewinnen.

Joachim Flebbe betreibt unter anderem den Berliner Zoo Palast sowie Premium-Kinos in Hannover, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main – und will kämpfen: „Ich werde alle Mittel nutzen, die mir im legalen Rahmen möglich sind.“

Von Henning Queren