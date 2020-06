Hannover

„Für mich war das eine klare Sache.“ Ingo Metzmacher hat seinen Vertrag als Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen um weitere zwei Jahre bis 2023 verlängert. „Die Festspiele sind für mich eine Herzensangelegenheit.“

Metzmacher ist seit 2016 Intendant, hat das ambitionierte Festival zu neuen Höhe geführt – auch durch die monumentalen Konzerte im Kuppelsaal („Gurre-Lieder“).

Gestern wurde unterschrieben. Die Gremien des Rates der Landeshauptstadt hatten der Vertragsverlängerung zuvor zugestimmt.

Während des Conona-Lockdowns war Ingo Metzmacher im Homeoffice. „Viel Schreibtischarbeit, jeden Tag Videokonferenzen – ich habe an den kommenden Kunstfestspielen gearbeitet.“

Konkrete Pläne werden noch nicht verraten – aber immerhin eine Richtung vorgegeben. „Natürlich habe ich Ideen für große Projekte, die müssen erst noch reifen.“ Dank der Vertragsunterzeichnung sei der Kopf jetzt klar und eine weitere Perspektive gegeben – gerade auch für Koproduktionen. Und: „Wir wollen weiter in die Stadt hineinwirken, neue Orte für unsere Kunst finden, Satelliten in der Stadt etablieren.“ Aber unbestritten bleibt: „ Herrenhausen ist unser Zentrum.“

Wie es auf Sicht weitergeht, das kann auch Ingo Metzmacher nicht sagen. „Wir wissen nicht, wie es mit Corona weitergeht.“ Das gelte auch für das Highlight des kommenden Jahres mit Mahlers „Sinfonie der Tausend“ im Kuppelsaal. „Keiner kann sagen, was mit den Orchestern wird. Aber ich bin Optimist – das zeigt schon die Verlegung der Kunstfestspiele in den September – und eben keine vollständige Absagte. Die Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, so Metzmacher, sei vom allerersten Tag an sehr gut.

Belit Onay ist auch von der Vertragsverlängerung begeistert: „ Ingo Metzmacher weiß, dass ein Festival Höhepunkte braucht, und er weiß, wie er sie setzen muss.“ In den vergangenen Jahren habe er es als Intendant immer geschafft, Grandioses auf die Bühne zu bringen und das Festival auch überregional zu etablieren.

Auch die Kulturdezernentin ist „glücklich, Ingo Metzmacher mit seiner außerordentlich hohen künstlerischen Kompetenz hier in Hannover zu haben“. Auch mit dem Blick auf die Bewerbung um den Titel ,Kulturhauptstadt Europas 2025‘“.

Der neue Vertrag beinhaltet eine Option auf eine Verlängerung um weitere zwei Jahre. Ingo Metzmacher wäre dann auch Intendant, wenn Hannover tatsächlich Kulturhauptstadt wird.

