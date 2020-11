Hannover

Traditionell macht die Grünenfraktion im Landtag um diese Zeit ihre „Hausmusik“. So auch diesmal, nur ohne Musik, dafür mit viel Moll und dunklen Tönen. Statt eines Konzerts wurde zum „Webinar“ unter dem Dirigat von Julia Hamburg, der Vorsitzende der Grünen Landtagsfraktion gebeten – bei denen dann allerdings auch Pianisten, Cellisten, Macher und Musen teilnahmen.

Und allerlei nachdenklich machende Dissonanzen ablieferten. Allen voran Starpianist Igor Levit, der mit einem Allegro attacca den Abend einstimmte: „Unsere Branche ist seit März faktisch mit einem Berufsverbot belegt.“ Ein Wort, das er bewusst gewählt habe. Musiker würden einen „vitalen Preis“ für den Lockdown bezahlen und würde kaum von der Politik unterstützt.

Corona-Schrecken erlebt

Eine auch finanzielle Unterstützung von Musikern sei existenziell wichtig, sonst würde der Eindruck einer „politisch akzeptieren Marktbereinigung“ entstehen. Levit weiß von Konzerten die schon bis November 2021 abgesagt wurden. Levit habe im Familien- und Freundeskreis die Schrecken einer Corona-Erkrankung erlebt – für ihn gehe es nicht um die Einschränkung von Schutzmaßnahmen.

Kultur verhungert

Mit den zahllosen Absagen hat auch die Hannoversche Hofkapelle zu kämpfen. „Zur Zeit ist es doch so, dass die Kultur verhungert“, sagt deren Cellistin Dorothee Palm. Sie forderte, dass sich die Politik auch die Expertise von Fachverbänden zunutze macht. Dann würde auch klar werden, dass die Empfehlung, eben Hartz IV zu beantragen, nicht funktionieren kann – wenn die Instrumentalisten als Soloselbstständige mit einem Partner in einer Bedarfsgemeinschaft zusammen leben.

Festivals brauchen Planungssicherheit

Marc Engelke, der Macher vom Deichbrand-Festival Fettes Brot, Biffi Clyro), setzte sich für die zahllosen Mitarbeiter ein, die sich für die Festivals in Deutschland engagieren – bei ihm sind es zehn Festangestellte und 3500 während des Festivalbetriebs. Was ihn vor allem umtreibt, ist die Planungsunsicherheit – ob im kommenden Jahr der Deich wieder brennen darf oder ob man doch auf 2022 ausweichen sollte: „Ich muss jetzt buchen – allein von den Stromaggregaten, die wir brauchen, gibt es nur eine Handvoll in Europa.“

Ganze andere Sorgen treiben Poetry-Slammerin Jule Weber um. „Unsere ganze Branche hängt im Leeren.“ Auch sie wären auf staatliche Hilfe angewiesen. „Denn wir leben direkt von den Eintrittsgeldern, und da passiert gerade überhaupt nichts mehr.“

Dialog mit der Kulturwirtschaft

Genereller Appell von Eva Viehoff, Sprecherin für Kultur der Grünen Landtagsfraktion: Es sollten alle Unterstützungsprogramme noch einmal im Dialog mit der Kulturwirtschaft durchgesehen werden – und die Hilfen sollten sich am Umsatz der Künstler orientieren.

Angesichts der Dramatik der Lage konnte diese Hausmusik dann eher nicht harmonisch ausklingen. Levit: „Wir müssen der Pandemie mit Demut und Respekt begegnen.“

Von Henning Queren