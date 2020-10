Hannover

Das sind diese Konzerte, die über schwere Zeiten hinweg helfen, voller Kraft, Energie und Schönheit und mit einem Zug ins Utopische. Igor Levit steht dafür. Wie wieder einmal im Großen Sendesaal.

Viermal tritt Igor Levit hier auf, viermal des gleiche Programm: Beethoven pur, die Sonaten Nr. 5, 10 und „Waldstein“ – von einen verhalten düsteren Werk über die pure Freude am Klang und Spielerischen hin zu einem Wunderwerk, mit dem man zeigen kann, was für Leidenschaft im Material steckt und welche Freude darin, einen Steinway mal so richtig auszureizen. Was an diesem Abend ohne Zweifel passiert.

Hin zum Grand Finale

In Corona-Zeiten bekommt man eben auch diese besonderen Konzerterlebnisse – denn ohne Unterbrechung durch die Pause entsteht ein energiereicher, konsequenter Sog Richtung Gipfel und Grand Finale – zumal, wenn das Programm so überlegen gewählt ist wie an diesem Abend.

Mit Maske spurtet Levit zum Flügel. Die eröffnende Sonate Nr. 5 ist dann die Einstimmung, ein Werk des Übergangs und so auch von Levit verstanden. Gespielt mit dem vorwegnehmenden Bewusstsein der nötigen Steigerung, das Prestissimo deutet schon an, was noch kommen wird. Nachdenklich geht Levit das Allegro an, rückt die Sonate mit entsprechenden Verzögerungen aus dem Schatten eines Frühwerks heraus. Große lyrische Momente dann im Adagio, das noch mehr nach Schubert klingt als auf der Levit-CD.

Erstaunliche Eleganz

Applaus, Levit bleibt auf der Bühne und serviert die zehnte Sonate mit der geforderten Freude am rein Spielerischen. Das Allegro bekommt hier eine erstaunliche Eleganz. Das, was nun folgen wird, wird durch einen enormen dynamische Radius schon angedeutet.

Und dann „Waldstein“. Immer wieder „Waldstein“ – und jedes Mal, wenn man diese exzeptionelle Sonate auf solch grandiose Weise erneut hört, erfährt man, warum sie für Levit ein Zentrum bei Beethoven ist. Und ein Zentrum seiner Interpretation.

Live mit Risiko

Levit ist live anders, als in seinen Aufnahmen. Besser? Kann man so nicht sagen. Anders. Weil prägnanter, was bei einer Aufnahme, die man ja mehrfach hören können soll, eher stören würde. Weil risikofreudiger – was seine Auftritte so wunderbar macht. Wie eben hier im großen Sendesaal.

Und das nimmt jedem Hörer schlicht den Atem, wenn man spürt, wie das Allegro con brio hier gelebt wird. Bevor es losgeht, schlenkert Levit kurz die Arme aus, bewegt den Kopf wie ein Boxer vor dem Kampf und nimmt mit den Händen Maß an den Tasten.

Wie eine Turbine

Und dann gehts los: Die Schnelle, mit der er den ersten Satz angeht und zu einer Turbine macht, schlägt noch seine CD, Rekord: neuneinhalb Minuten, das unterbietet sogar noch den legendären Arthur Schnabel. Geschwindigkeit ist aber kein Selbstzweck. Hier wird ein utopischer Gehalt in einem rasenden Tempo entdeckt, alles ist machbar, Virtuosität wird schlicht zur Notwendigkeit. Grifftechnisch ist das alles fabelhaft bewältigt, nichts wird vom Ausdrucksgehalt Beethovens unterschlagen, die Ruhelosigkeit, das ständige Pulsieren und Pochen kommt ungeschmälert rüber.

„Waldstein“ als Droge

Wunderbar, wie im Adagio der Pianissimo-Bereich bis in unterste Stärkegrade noch tragfähig abgetastet wird – und auch noch Reserven für das abschließende Rondo Prestissimo bleiben. Satter Applaus im luftig besetzten Sendesaal – und keine Zugabe, man muss ja im Corona-bedingten Limit bleiben.

„Waldstein“, immer wieder „Waldstein“, so gespielt macht Beethoven süchtig. Eine legale Droge, die über diese harten Zeiten hilft. 5/5

Von Henning Queren