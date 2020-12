Hannover

Schwierige Zeiten, GMD Stephan Zilias macht sich seine Gedanken und setzt auf Zusammenhalt, professionellen Stream und neue Ideen.

So ein Orchester ist ja auch eine Art Organismus, das lebt und atmet. Wie kann man da bleibenden Schaden abwenden?

Ich bin mit dem Orchester in ständigem Austausch. Fakt ist natürlich, dass eine so lange Zeit des Nichtspielens für das Orchester schädlich ist. Man merkt, wie sehr wir das gemeinsame Spiel brauchen. Wir haben ja zum Glück immer wieder mal zusammen gespielt, wenn auch überwiegend in kleineren Besetzungen. Bleibende Schäden wird es dann wohl nicht geben.

Wie können Sie im Moment das Orchester überhaupt trainieren?

Wir planen, dass ich im neuen Jahr zusammen mit den einzelnen Orchestergruppen probe. Bis dahin müssen sich aber die Infektionszahlen entspannt haben.

Wie wichtig ist für ein Orchester das Publikum, in diesen Zeiten erfahren Sie es ja? Geht Stream auch?

Wir leiden enorm. Es ist nicht dasselbe, wenn man für Kameras oder Mikrofone spielt. Den Unterschied haben wir ganz stark am Anfang der Saison gespürt, als wir für 300 Menschen im Opernhaus spielen konnten – der Unterschied ist unbeschreiblich. Ich habe selten ein Publikum erlebt, das so aufmerksam und dankbar war, in diesen Aufführungen von Anfang August bis Ende Oktober. Wir haben eine unglaubliche Sehnsucht gespürt. Musik braucht Menschen, und Menschen brauchen Musik.

Erleben Sie das Orchester jetzt anders?

Ja, schon, zum Beispiel durch private Initiativen einzelner Musikerinnen und Musiker. So habe ich jetzt mal wieder meine Posaune ausgepackt, spiele gemeinsam mit unserer Posaunengruppe für das Vincent-Krankenhaus ein Weihnachtskonzert. Natürlich vor dem Haus – die machen dann die Fenster auf und hören uns zu. Auch so etwas ist ganz wichtig für uns.

Wie stehen Sie persönlich zum Stream?

Puh. Ich finde nicht, dass es ein adäquater Ersatz ist. Aber es ist besser, als nichts zu tun. Man darf den Kontakt zum Publikum nicht verlieren. Im Frühjahr war es meiner Meinung nach schon zu viel, diese Konzerte aus nahezu jedem Musikerwohnzimmer. Wir als Staatsoper streamen zur Zeit gemeinsam mit OperaVision „Carmen“ und „Trionfo“ und haben auf unserer Homepage die Ballettproduktion „Rastlos“ gezeigt – alle sehr aufwendig produziert. Wenn man einen Stream macht, sollte er von höchster Qualität sein, was Bild und Ton betrifft. Eine Erfahrung aus dem Lockdown ist, dass ein Stream einfach kein Ersatz sein kann. Wir können nicht digitalisiert werden – uns gibt es richtig nur analog.

Welche Gedanken machen Sie sich über die Zeit nach Corona? Wird sich das Orchester verändern?

Diese Zeit wird an uns als Gesellschaft nicht spurlos vorübergehen. Es gibt eben diesen Schalter nicht, den man umlegt, und alles ist wieder wie früher. Die Reisetätigkeit von Orchestern wird sich verringern, ebenso die von Dirigentinnen und Dirigenten. Abstand im Orchester ist immer ein Notbehelf. Sowie wir das rückgängig machen dürfen, werden wir es tun – das gemeinsame Reagieren auf akustische und visuelle Reize ist zurzeit extrem schwierig.

Was wäre Ihre Wunschmusik, wenn die Pandemie endlich vorbei ist?

Vieles aus den Konzertprogrammen für diese Saison, die ich in ganz vielen Passagen ummodeln musste.

Eins?

„Sacre du Printemps“ von Strawinsky, das „Frühlingsopfer“ ganz groß besetzt. Sofort. Was mir aber auch wirklich fehlt, ist die Erfahrung eines richtig satten Opernabends. 80 Leute im Chor, 70 im Orchestergraben und 1000 im Zuschauerraum, massierte Klanganhäufungen, die dann schon fast zu physischen Erlebnissen werden, große Oper halt. Da ist es mir dann auch schon gar nicht mehr wichtig, was für ein Stück es sein dürfte.

Bisher wurde ja eher klein besetzt musiziert ...

Es gibt eben auch tolle Kammeropern. Vielleicht ist das auch ein positiver Nebeneffekt in Richtung auf Repertoireerweiterung – eine Kammersinfonie von Henze beispielsweise, so etwas taucht sonst auf einem normalen Spielplan nie auf.

Sie sind ja gewissermaßen noch neu in Hannover – wie erleben Sie das immerhin „beste Opernhaus des Jahres“?

Das ist schon eine tolle Auszeichnung, auf die wir alle sehr stolz sind. Wir hätten uns vielleicht eine andere Zeit gewünscht, damit man das richtig feiern kann. Apropos: Ich vermisse im Moment auch so richtige Premierenfeiern oder einen Operngrillabend ... Wir haben so viele Feiern nachzuholen, da macht man sich keine Vorstellung. Hannover hat ein sehr pulsierendes Opernhaus, das macht einfach Lust auf mehr. Ich kannte die Staatsoper natürlich auch schon vorher – hier wird unglaublich intensiv gearbeitet und sich rege ausgetauscht, manchmal auch kontrovers, und das muss auch so sein. Was ich schade finde, ist, dass ich mit dem sehr guten Chor noch nicht richtig arbeiten konnte.

Jetzt ist ja die Zeit der Tonkonserven – was steckt bei Ihnen im CD-Player, wenn Sie denn noch einen haben?

Aber klar. Ganz viel Sibelius. Weil wir ein visuelles Konzert mit seiner Musik vorbereiten, zu dem Tal Rosner das Video für uns kreiert. Ganz große Musik, vieles was ich vorher gar nicht kannte. Ich finde Sibelius als Typ wahnsinnig spannend. Das wäre vielleicht die richtige Musik für die etwas trüben Zeiten, melancholisch und schön.

Und Weihnachten. Wie feiern Sie?

Im kleinen Rahmen in der Familie. Wir bleiben in Hannover, wollen mit unseren kleinen Kindern nicht reisen. Meine Eltern werden kommen – von der Größe her bleiben wir im Rahmen. Ich bin eigentlich nicht so der große Deko-Mensch, aber mit Kindern den Weihnachtsbaum schmücken, das ist schon etwas ganz Besonderes.

Von Henning Queren