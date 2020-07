Hannover

Eine Frau, ein Mann aus China und mal mit mal ohne Unterwäsche, und manchmal liegen Früchte an den entscheidenden Stellen. Die 18 Fotos sind das erste Kapitel der diesjährigen Biennale für Fotografie und Medienkunst aus Hannover namens „Scope“.

Das Foto-Festival ist verständlicherweise in diesem Jahr ins Internet abgewandert – allerdings mit einige markanten Erweiterungen, die die Schau aus der unendlichen Bilderflut heraushebt.

Anzeige

Durch die Idee von temporären Ausstellungen beispielsweise. Die Bilderstrecken sind zeitlich begrenzt, werden wie in bei ein herkömmlichen Schau aufgebaut – allerdings nur virtuell – läuft eine Zeit lang, wird wieder abgebaut und verschwindet aus dem Netz. „Wir haben dabei sogar den Online-Ausstellungsraum von den Künstlern selbst entwerfen lassen“, so „Scope“-Gründer Ricus Aschemann.

Weitere NP+ Artikel

Das passt auch insofern, als sich „Scope“ in der aktuellen Fassung sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Online-Kunstproduktionen beschäftigt. Das Ganze hat den in Fakenews und Cancel-Culture-Zeiten mehrdeutigen Titel „The Things I Tell You Will Not Be Wrong“ – zusammengesetzt ergibt das auch die Web-Adresse unter der man sich eine der aktuellen Ausstellungen anschauen kann.

Denn es wird insgesamt acht geben, die sich bis in den kommenden Juni erstrecken – und direkte überleiten auf dann hoffentlich wieder analoge Ausstellungen bei „Scope 2021“.

Den Auftakt macht die in Schanghai geborene und in New York lebende Fotokünstlerin Pixy Liao mit ihrem Projekt „Choose Your Own Adventure“ – und wie man sein eigenes Abenteuer erleben kann, hat sie aus bestimmten Kriminalromanen für Jugendliche abgeleitet, in denen man am Cliffhanger eine Entscheidung zu treffen hatte, wie den Geschichte denn nun weitergeht.

Dass passiert hier auch in gewisser Weisen. Die Fotos aus früheren Serien werden immer wieder neu und anders hintereinander geschaltet, je nach der Frage, die man von dem Bild beantwortet wissen möchte – Sackgassen inklusive. Einen Königsweg durch alle 18 Motive gibt es, nur haben den noch nicht einmal die Kuratoren gefunden. Die Motive sind eine Erforschung heterosexueller Paarbeziehungen, in denen der Mann durchaus den schwächeren Part zu übernehmen hat.

Und da ist dann auch noch die Ergänzung der digitalen Ausstellungen durch Billboards, durch Plakatwände im hannoverschen Stadtraum. Was „Scope“-Macher Aschemann deshalb gut findet: „Es ist einfach phantastisch, wie viele Menschen wir dadurch erreichen können.“ Geplant ist später für zehn Tage beispielsweise ein Aktion in der Üstra-Station „Markthalle“. Ansonsten sind die Billboards auch per Googlemaps zu finden – passend zur jeweils aktuellen Schau.

Die jeweiligen digitalen Ausstellungen werden in einem Begleitprogramm flankiert Zoom-Diskussionen, Statements, Vorträge – und sogar einer Live-Performance aus Moskau.

TheThingsITellYou.com

Von Henning Queren