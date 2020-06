Hannover

Paralleluniversum auf dem Schützenplatz Hannover: Farid Bang und seine Kollegen erklären uns ihre Welt. Und die Kumpels legen los.

„Breiter als der Türsteher“ gibt Majoe an, und „wir ballern Schrot auf Cops“. Die Besucher in ihren 200 Autos drehen durch, solch eine Hup-Orgie hat die Autokultur noch nicht erlebt.

Das Trio rappt ganz in weiß, aber ohne Blumenstrauß. Dann stürmt Farid mit einem schwarzen Handtuch vor seinem Gesicht auf die Bühne. Seine Kleidung ist ebenfalls ganz in schwarz gehalten, das Wort „white“ prangt auf seinem Rücken.

DJ Arow schmeißt die Beats an, dazu nervt durchgehendes Gehupe vom Feld, das ist einfach zu viel. Manche Besucher stehen minutenlang auf ihrer Hupe. „Geil, geil, geil, geil, geil“ freut sich Farid, er ist „Der Beste aller Zeiten“.

Wie so oft im Deutschen Gansta Rap bekommt man pointen- und abschlagslose Stücke um die Ohren gehauen. Dafür jeweils ein kurzes Chaos mit Scherben, Hupen und Schüssen. „Was haben wir denn hier“, ruft Farid Bang begeistert und liest die Automarken auf dem Feld vor. In den Corvette-Oldtimer würde er glatt noch mit einsteigen, der Besitzer ist stolz.

„Leute, isch liebe Hannover. Aber nur wegen eusch“, niedliche Kunstsprache und böser Blick, Yin und Yang und viel, viel Auto-Tune. Farid Bang ist 34 Jahre alt, ein deutschsprachiger Rapper mit marokkanischen und spanischen Wurzeln. Aufgewachsen ist Farid in Düsseldorf und nun rappt er „Ganz Deutschland weiß, ich hab’s geschafft, reicher Gewinner“.

„Haschisch, Kokain, Schore, Gras“ und „ Polizei in Karnevalsuniformen“, fehlen nur noch das Krokodil und der Kasper vom Puppentheater. Sein Album „Banger leben kürzer“ wurde von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert. Es ist „verrohend, unsittlich und frauendiskriminierend“, um nur einige Argumente wiederzugeben.

Zuschauer steigen halb aus ihren Karossen, Farid ist ihr Held. Nach 60 Minuten übernehmen wieder die Anheizer die Show, leichter Nieselregen befeuchtet ihre Sonnenbrillen. Zur Zugabe tönt Farid „Du hast zehn Millionen Klicks, ich hab’ zehn Million’ in Cash“. So, so ...

Von Kai Schiering