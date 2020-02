Dropkick Murphys und Frank Turner: Wir sind der Folk!

Hannover

Und dann auch noch ein Cover von „Amazing Grace“. Dick auftragen, damit hatte die US-Band Dropkick Murphys noch nie ein größeres Problem. Es gehört aber zu ihren Stärken, selbst einem Kirchenlied das Pathos rauszuprügeln. „The Lord has promised good to me“: Und das Gilde der 5000 Fans schwappt aus dem Becher.

Geschichten von Entbehrungen und doch voller Lebensfreude

Es ist, und das überrascht bei keltischer Folklore natürlich nicht, eine große Inszenierung an diesem Abend in der Swiss-Life-Hall. Dropkick Murphys erzählen in einer Mischung aus St.-Patrick’s-Day und Bruce Springsteen Geschichten über irische Auswanderer, die Songs handeln von Entbehrungen und stecken doch voller Lebensfreude. „It´s time to get ready for that song and dance“, bereit machen zum Tanzen, denn „The Boys Are Back“. Akkordeon und, hallo Schottland, Dudelsack tönen dazu, ab und an auch die Tin Whistle. Echtes Handwerk, mundgeblasen.

Zur Galerie Dynamisches Duo in der Swiss-Life-Hall: Die Boston Folkpunker der Dropkick Murphys machen gemeinsame Sache mit Akustik-Poet Frank Turner.

Meistens segelt die Musik dabei in sicherem Abstand zum Kelten-Kitsch, der grobe Gesang zersetzt den Folk mit Punk. Ebenso der erkennbare Wille, auch bei diesem Auftritt die Hütte abreißen zu wollen – nennen wir es das Wunder vom Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg, dass sie gegen 23.15 Uhr noch steht.

Ernste Politik in hymnischen Feel-good-Klängen

Da haben die Murphys gerade den Schlusspunkt gesetzt mit ihrem großen Hit „I’m Shipping Up to Boston“. Ein popkulturelles Denkmal, bekannt aus Kino ( Martin Scorseses „Departed“), Fernsehen („The Simpsons“) und sämtlichen amerikanischen Sporthallen. Wer mag, erkennt zuweilen auch Tiefe: Wenn etwa in dem zur Set-Mitte frenetisch gefeierten Song „Johnny, I Hardly Knew Ya“ der Militarismus hinterfragt wird, hinterlegt mit Bildern in Schwarz-Weiß. Die Vergangenheit bietet eben nicht nur Erlösung.

Die Dropkick Murphys leisten sich den Singer-Songwriter (und guten Freund) Frank Turner als Vorsänger, der vor zwei Jahren mit seiner Band „The Sleeping Souls“ noch das Capitol füllte. „Be suspicious of simple answers“, hütet euch vor einfachen Antworten, warnt der eloquente Brite in „1933“, ein wütender Gruß an den Rechtspopulismus – wir sind der Folk!

Starker Auftritt: Frank Turner kam als „Special Guest“. Quelle: Samantha Franson

Das ist ernste Politik in hymnischen Feel-good-Klängen und eben häufig ein großer Spaß, wenn Turner etwa zu „Four Simple Words“ mit einem Fan den Walzer tanzt. Die Welt besser zu machen und dabei die Freude nicht zu verlieren – das ist nicht die schlechteste Botschaft an diesem Abend.

Von Fabian Mast