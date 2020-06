Hannover

Das muss schon ein merkwürdiger Anblick gewesen sein, als der Transportbehälter aufging und statt des Kunstwerks der Künstler in Person zu sehen war – und die ganze Aktion zum Kunstwerk erklärte.

Das trägt den Namen „#insidethewhitecube“, stammt Julian Öffler und gehört zu den überraschenden Meisterstücken in der Gruppenausstellung mit den drei aktuellen Preisträgern des Kunstvereins – die ein Jahr lang Zeit hatten, mit einem Stipendium in der Villa Minimo an neuen Projekten zu arbeiten.

Wie eben an dieser Kunst aus der Kiste, zu der ein halbstündiger sehenswerter Film gehört, der multimedial so angereichert wurde, dass dem Betrachter die Augen übergehen. Das Ganze hat schon eine gewisse Ironie, wenn man sich überlegt, dass normalerweise die Kunstinstitutionen den Künstlern den roten Teppich ausrollen – und hier einer gleichsam durch die Hintertür kommt und abends nach Schließung der Ausstellungsräume versucht, die Direktorin anzurufen, die ihn doch bitte befreien möchte.

Seine Videoarbeit „no art around“ legt sich in Form von 20 Monitoren quer durch den Raum, verschiedene Clips laufen – auf einem singt ein Opernsänger „Art, Art, Art“. Mehr Künstlichkeit geht schon gar nicht.

Von nicht ganz so verblüffendem Kaliber, aber immerhin ist der „Space Invader“ von Lukas Zerbst – der sich in gewisser Weise auch selbst ausstellt, genauer gesagt, seinen kreativen Prozess. Was natürlich an seine Person gebunden ist. Also ist ein Schreibtisch aufgestellt für den „Space Invader“ und ein Bett, an und in dem der Meister meist während der Ausstellung und auch sonst zu sehen ist – und sich auch mit der weiteren Gestaltung seiner künstlerischen Profession beschäftig, worauf an die Wand geheftete Vorgaben mit Terminerinnerungen und Deadlines hindeuten.

Eine Performance im eigentlichen Sinne soll das nicht sein, also keine Trennung von Betrachter und Werk: „Ich will mit den Gästen ins Gespräch kommen, mir kommt es ganz klar auch auf Kommunikation an.“

Und dagegen sind die Skulpturen Isabel Nuno de Buen geradezu klassisch. Aus Papiermaschee gearbeitet ist die vielteilige Bodeninstallation, die teils auch die Anmutung von Betonguss hat – das Ganze wirkt auf fremde Weise mediterran, ebenso organisch wie architektonisch, erinnert an den Formenkanon von Zellstrukturen oder auch von kosmischen Konstellationen: „Mich fasziniert, das Große und Kleine gleichzeitig zu sehen“, so die Meisterschülerin von Bogomir Ecker.

Wegen der Corona-Einschränkungen gibt es keine Eröffnungsfeier – die Ausstellung läuft bis 2. August. Die traditionellen Künstlergespräche gehen übers Internet jeweils ab 19 Uhr: Isabel Nuno de Buen am 8. Juli, Lukas Zerbst 15. Juli, Julian Öffler 22. Juli.

Von Henning Queren