Wenn eine Autolicht-La-Ola nicht ausreicht, Hupen strengstens untersagt ist, aber die Reaktionen auf das Bühnengeschehen trotzdem kundgetan werden möchten, so muss eine Alternative her: Über die Internetseite onlinejubel.de kann den Akteuren des „Comedy-Mix“ – Drei Theater, eine Show“ per Klick Lachen, Applaus oder Jubel zugespielt werden.

Voraussetzung ist, dass mindestens 30 Prozent des Publikums sich gleichzeitig für eine Reaktion auf dem Smartphone entscheidet. Besondere Zeiten verlangen eben eine besondere Show und die bekommt das 450- Auto-starke Publikum auf dem Schützenplatz geboten. Eine „Comedy-Kabarett-Clowns-Zauber-Musik-Show“, wie es die Gastgeber von „Desimos Spezialclub“, der „Kleinkunst-Bühne Hannover“ sowie des „TAK – die Kabarett Bühne“ sie selbst nennen. Mit dem Programm halten nicht nur drei hannoversche Kleinkunst- und Kabarettinstitutionen zusammen, hier demonstriert eine gesamte Szene kulturellen Kampfgeist und ihren unbedingten Überlebenswillen.

Denn gerade die kleinen freien Theater und Künstler jenseits des Unterhaltungsmainstreams traf und trifft die Corona-Krise besonders hart. Kultur sei „systemimmanent“, so formulierte es Kabarettist und Gastgeber des Abends Matthias Brodowy in einer Pressekonferenz zur aktuellen Situation. Selbige habe viel Zuspruch erhalten und positive Handlungsversprechen nach sich gezogen. Aber Kleinkunst, auf großer Bühne? Ja, das funktioniert. An die heimelige Atmosphäre im Theater reicht ein Sitzplatz im Auto auf dem riesigen Schützenplatz natürlich nicht heran. Muss sie auch nicht.

„Wir hätten dir doch Geld geliehen!“, hätten die Eltern von Daphne de Luxe angeboten, als sie davon erzählte, dass sie demnächst vor Autos auftreten werde. Die Kabarettlady und Gastgeberin witzelt sich durch Schwiegermutter-Probleme sowie kuriose Mermaiding-Schwimmkurse. Ihr Gastgeberkumpan Desimo fischt sich Zuschauerin Monika aus der ersten Autoreihe und zeigt eindrucksvoll seine Zauber- und Manipulationskünste am Würfel. Robert Wicke demonstriert seine jonglierenden und clownesken Fähigkeiten, die er bereits mit dem Zirkus „ Roncalli“ auf der Bühne der Autokultur präsentieren durfte.

Als Kabarettduo und real-fiktives Ehepaar „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ necken sich Wiebke Eymess und Friedolin Müller durch Ehequerelen und die Eigenheiten des Dorflebens. Wie ein Publikum mit langer Leitung: Die Onlinejubel-Reaktion kommt stets zeitverzögert und verlangt den Künstlern nicht nur ein neues Timing-Verständnis, sondern auch den ein oder anderen Lacher auf eigener Seite ab.

Für die rein musikalische Unterhaltung auf Fips Asmussen-Humorebene sorgen „ Wolfgang Grieger und die High Nees“. Im weißen Anzug, fernab der klischeehaften Baggy Pants, beatboxt sich „Pete The Beat“ durch Rhythmen und Scratches und unterstützt Matthias Brodowy schlagkräftig bei seinen Songdarbietungen. „Keine Zeit für Pessimismus“ und die Hannover-Hymne „Stadt mit Keks.

„Irgendwann is‘ dann halt Schluss“, singt Brodowy zum großen Finale und wird von langen „Oh-hoo-hoo“-Chören begleitet. Schluss für heute Abend – „Bis irgendwann – im richtigen Leben!“, ruft Desimo den abfahrenden Autos noch hinterher. Die Kleinkunst ist nicht kleinzukriegen.

Von Aline Westphal