Hannover

Hätte Goebbels seine Sportpalastrede auf Niederländisch gehalten, wäre der Krieg womöglich nicht ausgebrochen. Ein paar Übersetzungsbeispiele schiebt der Köllner Kabarettist Fatih Cevikkollu gleich hinterher. Mit brenzlichen, moralisch-vielschichtigen Thesen konfrontiert der Deutsch-Türke die 200 Zuschauer der siebten und letzten Ausgabe des „Best Of Kleines Fest“.

Harter Tobak oder unterhaltsame Kleinkunst? Oder beides?

Blödelei mit Herrn Momsen

Das kulturunterversorgte Publikum nimmt, was es bekommen kann: heikles politisches Kabarett, das mehr oder weniger geschickte Fragen zu Erdogan und Rassismus stellt und deren Antworten oft nur mit enormer Zuhörer-Eigenleistung zu beantworten und zu enttarnen sind, bis hin zu klassischer, clownesker Blödelei und netter musikalischer Unterhaltung. Kleines Fest-Vater Harald Böhlmann versucht sich mit zeitweiliger Mitmoderation der dauerunterbrechenden Herr Momsen-Klappmaulpuppe durch das Programm zu hangeln. Das holprige Timing und die einknickende Spannung können erst wieder durch die Gäste ausgebügelt werden.

Der dauerplappernde Straßentheaterkünstler Jens Ohle schmiegt sich etwas geschmeidiger in die lustig-magische Welt der Kleinkunst ein. Der Hamburger zeigt halsbrecherische Leiter- und Einradakrobatik und Feuerfackel- und Bratpfannenjonglage in luftiger Höhe.

Nasenkonzerte und Dudelsack-Power

Mit Besen, Blödsinn und Melone: Herr Kasimir ist Meister des hektischen, visuellen Schabernacks. Ob Blockflöten-Nasenkonzerte oder pantomimischer Wirbeltanz mit Stock und Hut, ob „Cirque de Soleil“ oder eben „Best Of Kleines Fest“ – Herr Kasimir stolpert und blödelt sich unaufgeregt durch die Clown-Klischees.

Wie auf einem „Kindergeburtstag auf Speed“ geht es beim Auftritt von „Carrington-Brown“ zu. Das Duo ist bereits seit mehr als zwölf Jahren als Trio unterwegs. Das Cello, das sie stets bei ihrer Mischung aus Operette und Comedyact begleitet, eingeschlossen. Stimmgewaltig und genreübergreifend treffen Chopin-Jacques Brel-Mashups und Dudelsack-Performances auf Oper-Megamixe mit tölpelhaften Schwanensee-Balletteinlagen.

42 Veranstaltungen, über 30 Künstler, 8400 Eintrittskarten, die innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren – das sind die Zahlen, mit denen Böhlmann voller Stolz sein Fazit über die Veranstaltung zieht, die er und sein Team in kürzester Zeit und gewissermaßen mit der heißen Nadel zusammenimprovisiert haben.

Es war ein Vergnügen

Wenn auch die Zusammenstellung der Shows mitunter Optimierungsbedarf hatte oder heikle Themen für Atemaussetzer sorgten, so vermochte Harald Böhlmann – unter Einhaltung aller Abstandsvorschriften und in zauberhafter Kulisse – die Besten ihres Fachs zu versammeln, um eingefleischten Fans und Kleines Fest-Neulingen gleichermaßen ein Stück Kulturnormalität in den Alltag zu bringen. Danke und... „Es war uns ein Vergnügen!“

Von Aline Westphal