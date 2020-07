Hannover

Ein Sommer ohne ohne Käsewürfel im Großen Garten geht gar nicht. Damit spielt Überraschungsmoderator und Impro-Comedian Sascha Korf auf die traditionellen Picknick-Skills der „ Kleines Fest“-Besucher an, für die das Kleinkunstfestival neben seinen vielfältigen Acts üblicherweise bekannt ist.

Dieses Jahr ist natürlich alles anders: 200 Zuschauer nehmen unter Einhaltung der Abstandsregeln im Gartentheater Platz. Zwischen Hecken und Blumenbeeten umherschlendern geht nicht. Stattdessen gibt es eine bunte Vier-Künstler-Konstellation und einen liebenswürdigen, herzlichen Moderator, der das Publikum bei der sechsten Ausgabe des „Best Of Kleines Fest“ an die Hand nimmt.

Hannover ist Weltkulturhauptstadt

„Heute ist Hannover die Weltkulturhauptstadt. Das ist das echte Las Vegas!“ Bereits mit dieser Aussage hat Comedy-Zauberer Erasmus Stein die Zuschauer auf seiner Seite. Er brilliert nicht nur bei den obligatorischen magischen Seil-Teilungen, Geldscheintricks und im Vorhersagen der Gedanken, sondern insbesondere bei der spaßigen Publikumsinteraktion selbst.

Artistische und komische Nummern gibt es vom Clown-Duo „Strange Comedy“. Das kanadisch-amerikanische Ehepaar zeigt in seinem mobilen samt- und bordürenbehangenen Bühnenkasten Jonglage-Fakes, pfiffige Zeitlupenszenen und detailverliebte Gliedmaßen-Puzzle mit den dazugehörigen Geräuscheffekten.

Bruchpilot macht Handstand

Eine geübte Tada-Pose besiegelt stets augenzwinkernd die vollbrachte künstlerische Fertigkeit. Nachdem er als Bruchpilot mit Fliegerhaube auf einem Wackelbrett balanciert und in luftiger, wankender Höhe Handstände und allerlei andere körperliche Kunst vollführt, ist die zelebrierende Applauspose nebst Gattin nun mehr als verdient.

„Ich bin Detlef Winterberg und ich mache Quatsch.“ Das trifft es ziemlich genau. Die unterhaltsame Quatschpalette des Berliner Comedian und Varieté-Regisseurs reicht dabei von kleinen Beatbox-Einlagen, Kung Fu-Intermezzi mit Gefrierbeutelzippern bis hin zum Vertanzen der größten Dancemoves der Popgeschichte, von „YMCA“ bis „Thriller“.

In einem kleinen Minitrickmarathon zeigt der Gesichtsakrobat Winterberg, dass mitunter auch ein guter Zauberer oder zumindest Trickkunstbetrüger in ihm steckt.

Ein bisschen Improvisation

Mirja Regensburg trägt hingegen nicht nur überholte Quarantäne-Haaransatz- und Marie Kondo-Witze auf und exerziert das kleine Männer-Frauen-Kommunikations-Einmaleins durch, sondern versingt auch die Kennenlerngeschichte eines Paares aus dem Publikum. Dabei presst sie holprig und geringfügig originell die Aussagen des Liebespaares in Tina Turners „What’s Love Got To Do With It“ oder in „Herzilein“ von den Wildecker Herzbuben. Dabei klingt sie eher so, als hätte man beim Karaoke singen den Originaltext vergessen und einen neuen notdürftig drüberimprovisiert.

Und weil es eben Tradition ist, schlendern die Zuschauer nach der Show beseelt in die Gärten hinaus. Mit oder ohne Käsewürfel.

Von Aline Westphal