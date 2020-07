Hannover

Dann wollen wir mal die schwarze Mamba in den Tunnel schicken!“ Dieser Satz klingt abenteuerlicher als sein eigentlicher Kontext. Denn exotische Tiere gibt es hier nicht, einen nervenaufreibenden und selbstredend humorvollen Report einer überstandenen Darmspiegelung schon.

Moderator Heinrich del Core lässt an diesem sommerlichen Abend bei der fünften Ausgabe des „Best Of Kleines Fest“ an seiner ganz persönlichen „After-Show-Party“ teilhaben.

Comedy aus Schwaben

Del Core ist Halb-Schwabe, Halb-Italiener. Eine gute Kombi, so der Comedian. Denn somit genieße er das Privileg, „kostengünschtig das Lebe zu genieße und trotschdem über die rote Ampel gehe zu könne.“

Del Core schwätzt Schwäbisch ohne Unterlass. „Die haben dich nicht verstanden!“, hatte Veranstalter Harald Böhlmann behauptet, so der Italo-Schwabe – dies sei der einzige Grund, warum er bereits zum vierten Mal beim Kleinen Fest zu Gast sei.

Es gibt durchaus noch andere Gründe: liebenswürdig und temperamentvoll witzelt sich der Kabarettist neben Koloskopie-Abenteuern auch durch Lauch-Porree-Problematiken und Polizeikontrollen als Comedian.

Der mit den Stimmen redet

Jörg Jará hingegen „hört Stimmen und redet mit ihnen“. Der Bauchredner und Puppenpsychologe aus Flensburg hat seine Hände bei zwei Puppen im Spiel. Der verrückte Vogel „Olga“ redet und singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Mit dem weißen, im Wind wehenden Haar und seiner besserwisserischen, norddeutsch-nörgelnden Art erinnert Puppe Erwin Jensen an eine Mischung aus „Waldorf und Statler“, das dauermosernde Altherrenpaar aus der „Muppet Show“.

Weniger wortgewandt, aber ebenso herrlich absurd wird es bei Clown Peter Shub. „Hier ist meine Geburt für Sie“, kündigt er mit amerikanischem Akzent an. Zum pochenden Herzrhythmus zieht Shub sich gestisch an der Nabelschnur entlang, nutzt selbige zum Seilspringen, ertastet sich den Weg zum „Ausgang“ und entscheidet sich schließlich dazu, den herausgestreckten Kopf doch wieder einzuziehen. Der gebürtige Amerikaner macht aus den ganz kleinen Momenten des Alltags große und vor allem urkomische Kunst. Er führt seinen imaginären Hund Gassi, spielt alleine „Reise nach Jerusalem“ und vollbringt im Trenchcoat am aufgehängten Kleiderbügel pantomimische Höchstleistungen.

Wenn die Teller und Gläser fliegen

Hier fliegen gleich die Teller durch die Gegend. Das Comedyduo „Klirr de Luxe“ zeigt „klirrendes Porzellanentertainment“ voller Artistik und Slapstick. Pierre Scheffler und Julian Böhme alias Ron und Salim werfen, drehen und fuchteln dabei nicht nur Keramikscheiben umher und balancieren ein Tablett mit einer Glaspyramide – mit Turban und indischem Akzent sorgt vor allem Salim neben den artistischen Tellerfertigkeiten für herrliche Slapstick-Momente und den richtigen orientalischen Sound während der Performance.

Zum großen Finale drehen sich 15 Teller gleichzeitig auf einem Stangenrondell. Das kleinkunstgesättigte Publikum jubelt begeistert, als die Teller abgeräumt werden. Die heutige After-Show-Party – im ganz klassischen Sinn – haben sich die Künstler redlich verdient.

Von Aline Westphal