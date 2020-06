Hannover

Morgen spielt die NDR Radiophilharmonie wieder. Allerdings ohne ihren Chefdirigenten, der sitzt in Quarantäne – weil er aus Schweden eingereist ist. Ein Interview über die neue Konzertsituation, den Unterschied zwischen Schweden und Deutschland – und die Ähnlichkeitten von Orchester und einer Fußballmannschaft.

Mr. Manze, wie geht es Ihnen in der Quarantäne? Langweilig?

Überhaupt nicht. Ich bin erstmal natürlich dankbar, dass mir die Kolleginnen und Kollegen etwas zu essen vorbeibringen. Wir telefonieren viel, Videokonferenzen, ich bereite die Stücke vor, die wir planen. Es ist auch irgendwie eine Insel der Ruhe. Und ansonsten warten wir einfach auf die Erlaubnis, musizieren zu dürfen.

Wie sehen Sie die Möglichkeit, bald wieder spielen zu können?

Wir haben ein Konzept erarbeitet, das aus unserer Sicht Publikum und Orchester optimal schützt. Ich bin sehr überzeugt, dass wir eine sichere Konzerterfahrung bieten können. Und wir möchten Musik machen für so viele Menschen, wie wir können.

Wie viele können dabei teilnehmen?

Es gibt ein Konzept mit ca. 200 Sitzplätze im Großen Sendesaal das aber noch von den Behörden abgenommen werden muss.

Sie sind ja gerade aus Ihren Wohnort in Stockholm zurück. Wie ist Ihre Erfahrung im Unterschied zu Schweden?

Ich bin ja gerade zurück. In Deutschland scheint es besser zu sein– die Menschen sind sehr diszipliniert, sind organisierter. In Schweden hat man das Gefühl, dass Corona überhaupt nicht existiert, keine Masken, keine Distanz, nichts ...

Warum muss die Musik wieder erklingen?

Es gehört einfach zu einem guten Leben, dass die Kultur wieder fließen kann. Es ist doch eine wunderbare Sache, wenn Menschen wieder zusammenkommen können, um live Musik zu hören. Ich finde es ein bisschen unfair, dass die Kultur bei den Öffnungen und Lockerungen hintenangestellt wurde, obwohl wir auch in dieser Situation sehr gute Bedingungen bieten können.

Wie sieht es mit den Künstlern aus?

Wir beim NDR haben glücklicherweise die Möglichkeit, Musik auch über andere Wege zu den Menschen zu bringen. Das haben wir ja auch die ganze Zeit gemacht – im Radio, Fernsehen und online.

Kann es sein, dass ein Orchester mal einrostet, wenn es lange nicht mehr spielt?

Ja, in gewisser Weise schon. Beim Orchester geht es um das gemeinsame Musizieren. Es ist schwierig, neu zu starten. Daher haben wir, soweit wie es möglich war, in kleinen Besetzungen weiter geprobt. Das Liverpool Orchestra, das ich mal dirigiert hatte, hat sein März keine einzige Note gespielt. Das ist richtig bitter. Die haben nicht einmal eine Online-Möglichkeit. Das ist wie bei einer Fußballmannschaft, das ganze Team leidet, wenn die Sportler nicht trainieren.

Wie wird das Programm aussehen?

Wir dürfen derzeit 27 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne haben, damit die Abstände gewahrt sind. Da geht es um Zentimeter. Und wir gehen sehr sorgfältig mit den Vorgaben um. Man muss überlegen, welche Musik man damit machen kann. Da ist einiges möglich, wunderbare Sachen. Mit Sharon Kam beispielsweise, dieser wunderbaren Klarinettistin, um die herum wir ein amerikanisches Programm gebaut haben. Das ist Musik, die wir sonst eher nicht spielen.

Die kommenden sind aber im Moment ohne Zuhörer – nur für den Stream?

Ja, sie werden aufgenommen und gestreamt. Wir hoffen, sofern das Land Niedersachsen die entsprechende Verordnung wirklich erlässt, sobald wie möglich vor echtem Publikum spielen zu können – in sicherer Distanz. Dabei halten wir uns natürlich an die Vorgaben.

Was ist Ihr besonderer Tipp?

Mahlers Vierte in einer Kammermusikversion – in einer modernen Version von Klaus Simon.

Was passiert zur Zeit mit den CD-Produktionen der Radiophilharmonie?

Das ruht im Moment alles. Aufgrund der Distanz der Musikerinnen und Musiker auf der Bühne sind CD-Aufnahmen klanglich schwierig umzusetzen. Wir hoffen, dass es nach der Sommerpause weiter geht.

Und wie ist das, wenn die Orchestermusiker weiter auseinander sitzen?

Das geht erstaunlich gut. Erste Erfahrungen zeigen, dass man das auch positiv sehen kann. Die Streicher spielen immer noch zusammen, aber sie haben mehr persönlichen Entfaltungsspielraum und hören aufmerksamer aufeinander. Es klingt bisweilen lebendiger.

Was wäre Ihrer Meinung nach das Musikstück, das am besten in die Corona-Zeit passen würde?

Die fünfte Sinfonie von Ralph Vaughn-Williams, geschrieben in der Mitte des Zweiten Weltkriegs. In den vier Sätzen steckt wirklich alles drin, Trauer, Hoffnung und Schönheit.

Die nächsten Konzerte

Am 18. Juni steigt im Großen Sendesaal die Video-Aufzeichnung für „dienstags um acht“. Die NDR Radiophilharmonie dirigiert Jan Willem de Vriend mit einem Barock-Programm (Rosetti, Händel, Biber). Der Sendetermin steht noch nicht fest.

Ebenfalls am 18. Juni wird im Kleinen Sendesaal die Blaue Stunde „Salon“ nachgeholt und aufgezeichnet – mit Solistinnen der Radiophilharmonie.

Andrew Manze kommt am Freitag, 26. Juni, im Großen Sendesaal zum Einsatz bie der Video-Aufzeichnung für „dienstags um acht“. Die Geigerin Solistin Isabelle van Keulen spielt Mozarts Violinkonzert Nr. 4 und das Concerto Funebre von Karl Amadeus Hartmann. Dazu von Mozart die Sinfonie Nr. 33.

Am 2. um 20 Uhr steigt im Großen Sendesaal die Video-Aufzeichnung unter Andrew Manze mit der hannoverschen Klarinettistin Sharon Kam. Auf dem Programm stehen Aaron Coplands „ Quiet City“, sein Klarinettenkonzert und die Suite „Appalachian Spring“.

Am Freitag, 10. Juli, erklingt im Großen Sendesaal unter Andrew Manze Richard Strauss’ Suite für 13 Blasinstrumente, seine „Metamorphosen“ und Wagners „Siegfried Idyll.

Am Freitag, 17. Juli ab 20 Uhr (Großer Sendesaal) stehen für eine Video-Aufzeichnung unter anderem Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 4 auf dem Programm, Solistin ist Ania Vegry. Vorher spielt der Star-Harfenist Xavier de Maistre.

Von Henning Queren