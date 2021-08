Hannover

Sonniger Latin-Pop vom Feinsten, Samba-Rhythmen und positive Schwingungen: Der spanisch-deutsche Sänger Alvaro Soler ist mit seiner siebenköpfigen Band zu Gast auf der Gilde Parkbühne und das bedeutet: Feurige Fiesta in Hannover.

Die Bühne ist in warme Farben getaucht, viel Gelb, Rot und Weiß, dazu dezenter Nebel. Die ersten Songs an diesem kühlen Mittwochabend spielt die Band übergangslos und bringt die 1000 Gäste aus dem Stand in Bewegung. Alvaro Soler hat viele Lieder aus seinem neuem Album „Magia“ mitgebracht. Der Titelsong, gleichzeitig die aktuelle Single, kommt früh und reißt auch die letzten von den Sitzen.

Der 30-jährige Wahl-Berliner wird in Hannover zu einem Botschafter des Glücks. Er versprüht tonnenweise sommerliche Gefühle, seine vorzüglich und temperamentvoll aufspielende Band liefert dazu einen frischen, würzigen Sound. Zu Gitarre, Keyboard, Bass und Schlagzeug gesellen sich Percussions, Saxofon und Trompete. Eine perfekte Besetzung.

Ein Sommer für ewig

Frieden, Harmonie, Liebe und Lebensfreude: Die kleinen Geschichten von Alvaro Soler ereignen sich zuweilen am Strand, auf Inseln im vielfarbigen Meer und gedeihen nicht selten bis zur Dämmerung des kommenden Morgens („Mañana”). In manchen Momenten ist es für immer August („Eterno Agosta“), man versucht den Sommer für ewig festzuhalten und wünscht sich, dass alle Menschen unter der gleichen Sonne leben mögen („El Missmo Sol“).

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Realität in dieser Welt ist vielerorts natürlich eine andere, aber für die 100 Minuten dieses Konzerts ist das Gelände der Gilde Parkbühne ein Rückzugsort, an dem viele Menschen ihren Träumen und Sehnsüchten in unbeschwerter Fröhlichkeit nachhängen können. „Die Magie in deinen Augen zeigt mir, dass das Leben ein Lied ist, weil die Magie deiner Lippen mir von Peter Pan und Rock’n‘Roll erzählt“, singt Soler –übersetzt- in „Magia“. Für nüchterne Realisten wohl hart am Kitsch, für Romantiker sicher Lyrik zum Dahinschmelzen.

Und der Mond schaut zu

Einige Fans haben bunte Luftballons mitgebracht, halten dem Sänger Papp-Schilder mit Sympathiebekundungen entgegen, obendrein bringt ein junges Mädchen in seinen Händen sogar ein niedliches Ozelot aus Stoff zum Tanzen. Beim gemeinsamen Singen steht auch die Tribüne und der Mond schaut zu.

Er sei früher lange Zeit ein ziemlich schüchterner Mensch gewesen, betont Alvaro Soler mehrfach. Über das Klavierspiel habe er zur Musik und zu Selbstvertrauen gefunden, ergänzt er und stimmt solo am Piano „En Tu Piel“ an. Nicht der einzige Gänsehautmoment des Abends.

Als dann im Zugabenteil die Hits „La Cintura“ und „Sofia“ erklingen, wird aus dem bis dahin sehr guten ein großes Popkonzert. Tolle Show. Gracias y buenas noches.

Von Andreas Haug