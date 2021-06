Hannover

Freitagabend in Hannover – der Sommer ist gut angekommen und mit ihm die Party-Musik: Culcha Candela, die Multi-Kulti-Fetenband aus Berlin, wedelt und wummert die Open-Air-Saison der Parkbühne in Richtung Disco-Nacht.

Wedeln, weil ihre Arme rechts und links auf und nieder pumpen, wie ein vertikaler Fächer – gar nicht so schlecht bei der Hitze –, und wummern, weil ihre Beats über das vertrocknete Grün am Stadion rumsen wie eine Mischung aus Abrissbirne und Discokugel. „Alle Arme gehen hoch!“ lautet der Tanzbefehl von der Bühne, und somit stehen die knapp 900 Zuschauer auch lieber vor ihren Stühlen als darauf zu sitzen.

„Keiner fragt wie’s geht, denn es geht schon von allein!“ – so fühlen nach dem Lockdown jetzt viele hier, der Jubel lässt den Druck erahnen, der so lange auf den Besuchern lastete. Und nach der letztjährigen „Autokultur“-Reihe scheint auch die Back-On-Stage-Variante ein gutes Konzept besonders für Frauen zu sein. Denn auch hier herrscht ein Gefühl der Sicherheit – keine Rempeleien, kein Gedränge, keine unerwünschten Gespräche, und die Getränke werden nach digitaler Bestellung am Platz serviert.

„Hannover ist eine der besten Fan-Bases!“

Die jungen Damen sind auch heute Abend in der Mehrzahl, sie jubeln und feiern, tanzen und bringen platt getretene Grasnarben zum Stauben. „Ey DJ“ pumpen Culcha Candela – „Yeah!“ singen die Ladies und auch einige Discoboys zurück. „Hannover ist eine der besten Fan-Bases!“, lobt die Band die Landeshauptstadt, und wie zur Bestätigung wird aus „Berlin City Girl“ ein „Hannover City Girls“. Das aktuelle Publikum ist nun mal immer das Beste!

Derweil feuern die Culchas Luftschlangen ab und betören mit ihren synchronen Moves, ihre Party-Klänge sind eben keinen Trends unterworfen: „Wir feiern, bis alles zerfällt!“ rufen sie – halt, bitte nicht, wir erheben uns doch gerade aus den Kultur-Ruinen, obgleich „Die Welt geht unter, doch bei uns is’ Party Halli Galli“, es leider besser trifft, als man wahrhaben möchte.

Culcha Candela orientieren sich an den Groove-Kollegen aus den US-Charts, zu „Lass mal einen bauen“ blubbert entspannender Rauch über die Bühne, die Scheinwerfer leuchten cannabisgrün. Auch eines ihrer politischen Statements, doch zur Nachahmung und bei dem schwülen Wetter vielleicht nicht zu empfehlen.

Reggae, Dancehall und Hip-Hop

Culcha Candela artikulieren sich musikalisch via Reggae, Dancehall und Hip-Hop. Dazu eine feine Prise Latin und Reggaeton mit Bovann, ihrem „Special Guest“, das ist die totale Partymusik und genau das richtige Rezept zur richtigen Zeit. Vor fast genau einem Jahr spielten Culcha Candela noch vor Autos und deren Insassen auf dem hiesigen Schützenplatz, nun ist Freiluft-Musik wieder möglich, und die Aufgabe wurde kompetent gelöst. Nach gut 90 Minuten Show und den Zugaben „Hamma!“ und „Monsta“ verabschieden sich Culcha Candela ganz zufrieden von ihrem glücklichen Publikum. Und die „Hannover City Girls“ lärmen und wedeln wieder verzückt.

Von Kai Schiering