Haftbefehl ist einer der relevantesten Rapper Deutschlands – dass nur 250 Autos auf dem Schützenplatz sind, reflektiert den Status nicht, den Aykut Anhan im Genre hat.

Haftbefehl holte einst die Krone des Straßenraps von Berlin an den Main, von Offenbach aus lehrte er die deutsche Jugend, wer der Babo ist (er) und wer die Chabos sind (alle anderen).

Für sein jüngstes Album ließ sich Anhan vier Jahre Zeit – da mussten sich die Fans und Feuilleton gedulden, beide Seiten schienen mit dem Produkt zufrieden.

Der Aufstieg war harte Arbeit, heute ist Haftbefehl eher im gönnerhaften Entspannungsmodus. Im blauen Trainingsanzug schlendert er auf die Bühne, sagt „Gib ihm“ zu seinem DJ Maxxx und spielt ein paar Albumtracks an: „Bolon“ und „Papa war ein Rolling Stone“ sprechen von harter Vergangenheit, der MC mit der überraschend hohen Stimme und dem Maschinengewehr-Flow versteckt sein Gesicht hinter einer Designersonnenbrille.

Seine Beats sind brachial, da wackeln die Karosserien der weitangereisten Besucher. Wie ein Familienvater im Stau erfreut sich Anhan über die verschiedenen Kennzeichen, Fans sind aus Hamburg, Düsseldorf und Haftbefehls Heimatstadt gekommen.

„Ihr Hurensöhne“ unterstreicht das Battle-Gen des selbsterklärten „Azzlacks“, auch den Hit „Chabos wissen wer der Babo ist“ spielt Haftbefehl nur verkürzt – schade, denn technisch präsentiert sich der Rapper in guter Form. „Gar nicht mal so verkehrt, so eine Autoshow“, sagt er, nachdem ihm von unten versichert wurde, dass der Sound stimmt.

In „Dann mit der Pumpgun“ geht es ums Verkaufen unterschiedlicher Straßendrogen, jetzt flowt Haftbefehl abgehackt wie Kool Keith, ein Segment mit neuen Songs folgt – die Themen bleiben konventionell, aber auf Hafti-Art erzählt: „Ihr seid nur Pop-Artists“, bezichtigt er andere MCs, „ Peter Maffays“.

Das Konzert ist auch Promotion für Haftbefehls eigene Labels, die Kumpels Dú Maroc und Milonair begleiten den Chef auf der Bühne, der wippt die Faust zu „beide Hände Roli“. In „Saudi Arabi Money Rich“ rekapituliert Haftbefehl seinen letzten Deal: „Tipp-Ex auf Rammstein-Vertrag und gib mir einfach die Kopie“.

Polizeigewalt moniert Haftbefehl in „CopKKKilla“, halb im Ernst kündigt er den fünf Jahre alten Song als Vorsehung der jetzigen Polizeidebatten an. Ein guter Junge zu sein, gibt Hafti selbst nicht vor, auch er verteilt Unflätiges gegen Frauen und Randgruppen wie nebenbei in seinen Punchlines.

Wie viele Rapper klagt er im Namen derer, die ganz unten stehen, ein ungerechtes System an – nur um dann, oben angelangt, ohne Rücksicht nach unten auszuteilen. Trotzdem sind Songs wie „Rücken an der Wand“ Straßenpoesie, mitreißend wie Psychothriller.

Doch Hafti kann auch softer: Mit einem befreundeten Süßigkeiten-Händler aus Hannover verteilt seine Crew Gummibärchen an die Menge. „069“ ist nach knapp einer Stunde der letzte Song, da steht die Sonne noch am Himmel.

Von Lilean Buhl