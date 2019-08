Hannover

Die Ausmaße sind gigantisch: gut 55.000 Quadratmeter und 75.000 Menschen auf dem Messegelände. Und das vielleicht sogar doppelt.

Und oben auf der Bühne befindet sich ein kleiner Mann, der auch nicht anders singen würde, wenn er noch wie zu Anfang seiner Karriere auf der Straße oder in Londoner U-Bahn-Stationen musizieren würde.

Ed Sheeran ist in Hannover. Und es wird ihm eine entsprechende Bühne bereitet. Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren, bis Nachmittag muss alles perfekt sein – für eine Show, die einfach schlicht und dadurch nur umso spektakulärer wirkt.

Ausgewaschenes T-Shirt oder Hemd, Turnschuhe, Jeans und eine Gitarre um den Hals. Für alle anderen Instrumente braucht Sheeran nur seine Loop-Station. Ein Gerät, das auch David Garrett virtuos zu benutzen weiß und auf dem sich Tonspuren speichern lassen, die sich später exakt getaktet wieder abrufen lassen.

Für eine Performance, die man eher in einem Pub oder kleinen Club vermuten würde und die auch in Hannover wieder so gewaltig und beeindruckend vergrößert wird.

Beim Aufbau wird mit größter Präzision bei der Installation der Kameras gearbeitet, die jede Bewegung von Händen und Fingern einfangen – und detailverliebt auch die verschwitzten roten Haarsträhnen ins Unermessliche vergrößern.

Hier gibt es keine Flammentürme, keine aufgepumpten, fliegenden Riesenschweine, keine Konfetti-Kanonen oder bombastisches Feuerwerk. Licht und Video reichen, das dafür aber auch State of the Art.

Ab 16 Uhr ist Einlass. Das ist dann etwas für die Hardcore-Fans, die dann noch ziemlich genau fünf Stunden auf den Auftritt ihres Idols warten dürfen. Aber für viele lohnt es sich, denn je später man kommt, desto weiter ist man weg, das liegt in der Natur der Sache. Und dann kann es schon mal passieren, dass selbst der große Video-Ed so klein ist, wie in einem normalen Konzert der livehaftige Star. Aber bei Ed ist eben nichts normal.

Damit es zu keinem Verkehrschaos wie in anderen Städten kommt, rät Veranstalter Hannover Concerts dringend, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.

Das geht mit den Stadtbahn-Linien 6 und 16 bis zur Haltestelle „Messe/Ost (Expo-Plaza)“, mit den Linien 8 und 18 bis zur Haltestelle „Messe/Nord“ oder mit der S-Bahn 4 zum Bahnhof Hannover Messe/ Laatzen.

Das Konzertgelände befindet sich im südlichen Bereich der Messe, auf der Freifläche zwischen Holzdach und Halle 27. Toiletten sind – nicht zuletzt in den umliegenden Messehallen – reichlich vorhanden.

Die Besucher mögen sich auf Wesentliches wie Handy, Schlüssel und Portemonnaie beschränken und auf große Taschen, Handtaschen und Rucksäcke verzichten.Alles, das ein Din-A-4-Format übersteigt, darf nicht mit ins Stadion genommen werden.

Gegen 18.45 Uhr macht die schwedische Popsängerin Zara Larsson den Auftakt, gefolgt von dem britische Singer-Songwriter James Bay (19.45 Uhr). Schluss ist gegen 23 Uhr.

Von Henning Queren