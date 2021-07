Grölen und pogen: Liedfett rocken die hannoversche Gilde-Parkbühne

Hannover

Ein lauter Schlachtgesang ist hinter dem Backstage-Zaun zu vernehmen: „Liedfett, Liedfett, asozial!“ Klare Sache: Es ist Showtime für die Hamburger Deutschrock-Band, und so heizen sie sich selbst erstmal ein.

Aus dem einstigen Quartett ist mittlerweile ein Quintett geworden – und die sonst rein akustischen Instrumente haben Liedfett an der Elbe gelassen.

Eine verstärkte Kapelle

Also, Schlagzeug anstelle von Cajón, E-Gitarren ersetzen die Unplugged-Klampfen, Liedfett sind jetzt eine verstärkte Kapelle. Sänger Daniel Michel ist barfuß unterwegs, mit Basecap und Sonnenbrille ist er ein echter Frontmann – unermüdlich am Plaudern, mit Sprints zum Bühnenrand und wieder zurück.

Die gut 700 Fans auf der Wiese der Gilde-Parkbühne stehen ab Minute eins, endlich geht es wieder richtig los. Auch für Liedfett ist es ihr erster Auftritt nach einer langen Zeit. „Seid ihr noch da?“ – „Jaasssssssssaaa!“. Das Publikum ist nicht nur anwesend, es tanzt, es springt, es swingt.

Das Album „Durchbruch“

Liedfetts Lieder erinnern in ihren schnellen Momenten an den Deutsch-Punk der Toten Hosen, groovige oder Midtempo-Songs würzen sie gerne mit Reggae- und Ska-Elementen und mit modernem Sprechgesang. Ihr neuestes Album „Durchbruch“ wurde pünktlich zum Lockdown veröffentlicht, erzählt Daniel lakonisch hanseatisch, die Pandemie steckt auch ihnen noch spürbar in den Knochen. Aber sie sind dabei, das restlos abzuschütteln.

Liedfett sind eine „Frauenband“, mindestens die Hälfte der Gäste ist weiblich, und die lieben ihre Boys von St. Pauli. Und eine „Männerband“, denn zu den flotten Takten lässt es sich vortrefflich grölen und pogen.

Farbige Melodien

„Wir kommen so langsam rein“, findet dann auch Gitarrist Lucas, und das stimmt, der heisere Schrei-Gesang ist stark und die bunten Backings bringen die Farben in die Melodien.

Dazu groovt der Bass des coolen Victor „Mr. Love“ Flowers, Gast-Gitarrist Fred Slacker spielt die Solotöne. Doch nicht nur Turbo ist angesagt, nachdenkliche und traurige Zeilen wie im Liebeslied „Zeit“ überzeugen: „Sie ist ein Dieb und verspricht, nur hält sie nicht.“

Tolle Stimmung in der Dämmerung

Die Dämmerung spielt der Show jetzt in die Karten, die Stimmung ist hervorragend, „das geht noch asozialer!“, brüllt Daniel.

Der Sänger trinkt nicht mehr, seit eineinhalb Jahren, im Song „Körperliche Selbstverteidigung“ fließt viel Alkoholkritik. Dramatische Verse bei „Das Loch“, das frühe „Kommst du mit?“ steht auf einem soliden Folk-Fundament.

Liedfett treiben das Publikum nach vorne und die drehen durch – „Auf einer Skala von geil bis geil, war’s geil!“, freut sich die Band nach weit über zwei Stunden schweißtreibendem Programm. Denn das gute alte Live-Spiel – hinsetzen und auf-Kommando-aufspringen – funktioniert auch bestuhlt.

Von Kai Schiering