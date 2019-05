Goshka Macuga in der Kestnergesellschaft

Kultur „Stairway to Nowhere“ ehrt Bauhaus - Goshka Macuga in der Kestnergesellschaft Forschung über Bauhaus und Kestnergesellschaft: Die polnische Künstlerin Goshka Macuga zeigt bis 4. August Installationen zum 100jährigen Bestehen des Bauhauses.

Straff GESPANNT: Goshka Macuga in der Lichtinstallation in der Kestnergesellschaft in einem Bauhaussessel. Quelle: Queren