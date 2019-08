Hannover

Das sieht schon ein bisschen nach Labor aus. Und wie in jedem guten Labor wird im Sprengel Museum experimentiert. In der Einblickshalle entstehen gleichzeitig Kunst aus Wolle, linientreue Grafik, comicinspirierte Malerei, Möbel für Museen und ein „Spraybot“.

Was das ist? Ein elektronisch gesteuerter Sprühroboter für Graffiti, mit dem Erschaffer Jascha Müller im Tangoschritt die große Stirnwand der gläsernen Halle ab heute gestalten will.

Man soll die Energie spüren, weswegen dieses bis zum 1. September dauernde Projekt sich auch „ Generator“ nennt und das etwas pompöse Motto trägt: „ Generator erzeugt. Generator holt hervor. Generator wandelt“.

Elf Künstler und Künstlergruppen hat sich das Museum aus Anlass des Jubiläums zum 40-jährigen Bestehen der Sammlung Sprengel für ein freies und offenes Atelier ins Haus geholt. Frei und offen für jeden – hier können Besucher in Workshops auch selbst unter Anleitung künstlerisch tätig werden.

Und vielleicht den „Wert der Dinge“ erkunden. So heißt das Duo aus Jessica Gromminger und Lena Hoppe, zwei Designerinnen, die in Burg Giebichenstein studiert haben, hier an einem kommunikativen Sitzmöbel arbeiten und den „Möbelbauworkshop“ anbieten.

Das Paar Kalagrafik (Kai und Laura Gläser) bespielen die große, jederzeit einsehbare Halle des Museums mit einer deckenhohen Glasmalerei, die besonders bei starker Sonnenstrahlung Kirchenfensterlicht auf das junge Labor wirft. Max Meyer („Galerie Brutal“) erschafft riesige Bodenbilder mit dem nur scheinbar bescheidenen Titel „Nichts Aufregendes“.

Wer es gestrickt haben möchte: Die Modedesignerin Helene Bierstedt ist gleichzeitig Aktivistin für eine faire Textilindustrie und bietet den Workshop mit dem naheliegenden Titel „Stricken im Museum“ an. Noch dabei: viel Grafik und eine skulpturale Installation vom Graffiti-Künstler Kartel und eine Videoarbeit vom Kollektiv „noSignal“, die mit 3-D-Projektionen, Video und Licht den Raum neu erlebbar machen wollen.

„Hier steht nicht das Ergebnis im Zentrum“, sagt Sprengel-Direktor Reinhard Spieler, „sondern der Prozess.“ Hier könne sich jeder einbringen, und das Museum präsentiere sich eben auch als „niedrigschwellige Institution.“ Das Ganze ist in Zusammenarbeit von Museumspädagogik ( Gabriele Sand) und Netzwerk „Junge Kultur“ des Kulturbüros der Stadt entstanden.

Von Henning Queren