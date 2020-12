Hannover

Gut wenn man in schwierigen Zeiten verlässliche Freunde hat. Wie Hannovers Staatsoper mit der Gesellschaft der Freunde des Opernhauses Hannover (GFO), die zum Jahresabschluss ihre Oper wieder einmal ehrt: Der Wanderpreis der GFO geht diesmal an die Opernproduktion „La Juive“ von Jacques Fromental Halévy in der Inszenierung von Lydia Steier und unter der musikalischen Leitung von Constantin Trinks.

Schlüssige Interpretation

Seit 1995 zeichnen die Mitglieder der GFO die beste Neuinszenierung der Spielzeit mit dem GFO-Wanderpreis, einer Bronzeplastik von Kurt Lehmann, aus. Die Anforderungen an die jeweilige Produktion sind streng: Eine schlüssige Interpretation des Werkes soll es sein, sowohl in musikalischer Hinsicht, als auch bezüglich der Deutung durch die Regie.

Obgleich die Spielzeit 2019/20 ein so abruptes Ende gefunden hat und viele Premieren abgesagt werden mussten, haben die Opernfreundinnen und Opernfreunde auch in diesem schwierigen Jahr abgestimmt und mit 56 Prozent der Stimmen „La Juive“ gewählt. Eine gute Wahl, findet GFO-Vorsitzende Johanna Paulmann-Heinke: „Es ist dem Produktionsteam gelungen, mit diesem fast vergessenen Erfolgsstück zu einem hochaktuellen Thema zu überzeugen und nachhaltig zu beeindrucken.“

Wichtige GFO-Unterstützung

Coronabedingt war eine persönliche Überreichung des GFO-Wanderpreises in einem größeren Rahmen in der Spielzeit nicht möglich. Intendantin Laua Berman freut sich über die Auszeichnung dieser Produktion, die gleichzeitig die erste Premiere ihrer Intendanz hier in Hannover gewesen ist, ganz besonders: „Die Unterstützung durch die GFO ist für die Staatsoper von unschätzbarem Wert und die Auszeichnung einer Produktion mit dem Wanderpreis eine wundervolle Würdigung unserer künstlerischen Arbeit.“

Die Eröffnung ihrer Intendanz mit gerade mit diesem Stück sei ein großer Erfolg gewesen:„Ein sozio-politisches Statement mit einer Oper, die Rassismus und die Frage nach Assimilation und Koexistenz in den Mittelpunkt stellt.“

Bestes Opernhaus

Nicht zuletzt für diese Produktion wurde Hannovers Staatsoper vor wenigen Wochen mit dem „Oper! Award 2020“ als Bestes Opernhaus ausgezeichnet. Berman: „Gerade in dieser für die Kunst schwierigen Zeit ist es für unsere Künstlerinnen und Künstler wichtig, eine solche Würdigung ihrer Arbeit zu erfahren. Ich finde es schön, dass eine Besucherorganisation eine so mutige Produktion auswählt.“ Das zeuge von der Offenheit und Neugierde der Mitglieder.

Von Henning Queren