Wacken

Lange ist es her, seit „Die beschissenen 6“ ganz offiziell zusammen auf der Bühne standen. Genauer gesagt war es 1993, als die „junge Nachwuchsband aus Hannover“ zu hören war.

Damals waren der legendäre Flohzirkus, die Glocksee und der Frosch in Limmer Schauplatz für drei ausgewählte Konzerte, bevor sich Fury in the Slaughterhouse auf ihre große „Mono-Tour“ machten und dabei viermal im ausverkauften Capitol Station machten.

In diesem Jahr kam dann die Anfrage, ob es nicht vielleicht doch ein weiteres Comeback beim größten Heavy-Metal-Festival beim Wacken Open Air geben könnte. „Da brauchten wir gar nicht lange überlegen. Das wird der Höhepunkt unserer jungen Karriere“, war aus Bandkreisen zu hören, und so wurde die Beergarden Stage zum Schauplatz eines umjubelten Comebacks.

„Drug addicted in the Jailhouse“ und „On Alarm“ waren die Opener in den Abend mit „Die beschissenen 6“ alias Fury in the Slaughterhouse, bei dem es mächtig Alarm gab. Und zwar mit einem Mix aus „unbekannten“ Klassikern und Coverversionen. Einer davon war der Neil-Young-Klassiker „Rockin in a free World“, zu dem Gitarrist Christof Stein-Schneider die Menge aufrief, diesen Song jeden Tag zu leben und auf die Zeltplätze zu tragen.

Man merkte der „jungen Nachwuchsband aus Hannover“, wie Wacken- und Fury-Manager Holger Hübner „Die beschissenen 6“ ankündigte, an, dass sie Spaß hatten. Auch die WOA-Fans hatten ihren Spaß – so war der Wackinger-Biergarten bis auf den letzten Platz gefüllt.

Gero Drnek versprach unterdessen während des The-Pogues-Songs „Fiesta“, dass sie im nächsten Jahr wieder kommen würden, bevor dann doch noch ein richtiger Fury-Klassiker rausgehauen wurde. Mit „Time to Wonder“ ging die Show zu Ende – eigentlich.

Denn auch wenn die Zeit eigentlich schon längst um war, wurden „Die beschissenen 6“ noch einmal auf die Bühne zurückgeschickt um den späten Nachmittag mit „Won’t forget these Days“ passend abzuschließen.

Denn diesen Tag auf der Beergarden Stage des Wacken Open Air werden sicherlich weder Band noch Publikum vergessen. Und ein weiteres Comeback für 2020 wäre sicherlich für Band, Fans und die Macher des Wacken Open Air ein erneutes Highlight in der Bandgeschichte von „Die beschissenen 6“. Die überhaupt nicht beschissen waren, sondern munter in bester Fury-Manier über den heiligen Acker von Wacken galoppierten.

Von Torsten Gadegast