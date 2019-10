„Freistil“-Jazz von Markus Becker

Hannover

Ein Klassik-Professor macht Jazz. Markus Becker von der Musikhochschule legt seine CD „ Freistil“ vor und präsentiert sie kommenden Stamstag im Sprengel Museum.

Herr Becker, warum muss es Jazz sein?

Dass man Klänge einfach so kreieren kann, improvisieren. Das war schon immer da. Wir hatten ein Klavier zuhause – und als kleiner Jungehabe ich noch bevor ich Noten konnte darauf gespielt – nachgespielt, was ich so gehört hatte, Beatles, so was eben ...

Und dann?

Als ich im Knabenchor Bach gesungen hatte, hatte ich schon meine erste Jazz-Combo. Zur Einweihung der riesigen Calder-Skulptur am Maschsee spielten wir seinerzeit Dixieland. In den 80-ern folgte dann Jazzrock mit einer Band namens „Spätlese“. Wir haben Tanzmusik gemacht. Die Offenheit ist bei mir schon immer da.

Wenn man Ihre CD so hört, könnte man sich den Sound auch als Musik in einem Jazz-Club vorstellen?

Unbedingt. Das kommt vom Aufnahmeort. Und der Sound ist ganz wichtig, bei dem ziemlich direkt mirkrophoniert wurde. Manchmal zerrt das sogar schon, manchmal klingt es wie ein echter Fender. In das erste Stück könnte man schon Gläserklirren reinmontieren und es bliebe einfach stimmig. Der Bremer Sendesaal erzeugt zudem eine Dichte und Konzentration auf den Jazz, dass man sich genau diese Situation ganz einfach vorstellen kann. Und dann loslegt.

Wie geht das? In der Klassik gibt es ja strenge Notenvorschriften – wie sind die Stücke auf Ihrer Jazz-CD entstanden?

Ich hatte im Aufnahmestudio den Tonmeister einfach mal spazieren geschickt, der vorher das Aufnahmegerät angemacht hatte. Dabei sind ganz viele klingende Ideen entstanden, die dann ausgebaut wurden. Von mehr als 50 Tracks wurden für die CD 19 destilliert.

Wenn man improvisiert, wann weiß man eigentlich, wenn man fertig ist?

Das geht ganz instinktiv. Man fängt an und sieht, wohin das Herz einen trägt. Wie bei diesen Aufnahmen.

Die Titel haben eigenwillige Namen, heißen „Elchtest“, „Kinderszenen“ oder „ Freistil“ ...

Und sind ziemlich direkt gewählt. „Elchtest“ – man kennt das ja noch aus der Autowerbung – bezieht sich auf die Fingerfertigkeit, dass hier eben niemand ins Schleudern kommt. Die „Kinderszenen“ spielen mit Schaumann, das ist dann auch natürlich ironisch. Der titelgebende „ Freistil“ handelt davon, wie man mit zwei romantischen Tonarten so viele Farben wie möglich erspielen kann – und da kommt dann musikalisch auch gaaaanz langsam der „Jäger aus Kurpfalz“ vorbei, das habe ich mir erlaubt.

Manches auf der CD klingt auch fast wie Rachmaninow. Wie stehen Sie zum Crossover?

Wir sind ja mittlerweile so weit, dass man es nicht mehr schlimm findet, wenn jemand mal richtig in den Träneneimer greift. Das gehört einfach dazu – und macht sich als eine besondere Farbe auf dieser CD recht gut.

An welches Publikum denken Sie dabei?

Ich denke dabei tatsächlich weniger an den richtigen Jazz-Club, sondern fast schon wieder an die klassische Bühne – vom Klang und ästhetischen Anspruch passt das für beides.

Die CD „ Freistil“ (berthold-records) präsentiert Markus Becker in einem Release-Konzert kommenden Samstag ab 19 Uhr im Calder-Saal des Sprengel Museums (Tickets 20 Euro).

Von Henning Queren