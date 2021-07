Barsinghausen

Vor 90 Jahren sahen Elternabende ein bisschen anders aus – als heute auf der Bühne und im richtigen Leben. 1931 war die Deister-Freilichtbühne von einem Lehrer gegründet worden, Otto Backhaus mit Namen. Und im Jubiläumsjahr hat das Lehrer-Schulstück „Frau Müller muss weg“ am kommenden Freitag Premiere.

Besondere Bühne in Barsinghausen

Das Stück, zu dem Sönke Wortmann die gleichnamige Erfolgsfilm machte. Aber für Regisseur Renate Rochell ist das keine allzu große Hypothek – sie verlässt sich auf ihre versierten Schauspieler. Das mit der Schule heute und vor 90 Jahre war nicht direkt geplant, „ist aber eine schöne Koinzidenz“, so die Theatermacherin, die auch mit einem kleinen Jubiläum dabei ist – seit zehn Jahren bringt sie ausgewählte Stücke auf diese besondere Bühne in Barsinghausen.

Eine Bühne, die vor allem von den Menschen lebt, die hier mitmachen. Alle Schauspieler werden von den Vereinsmitgliedern gestellt, die dieses Open-Air-Theater betreiben. Auf das verstärkenden Engagement von auswärtigen Profis, wie es andere, ähnliche Bühnen machen, um das schauspielerische Ergebnis zu pimpen, wird hier verzichtet.

Wie ein richtiger Elternabend

„Das mussten wir nicht einmal, als wir einen ’Käfig voller Narren’ brachten„, so Regisseurin Rochell, „die beiden Hauptrollen wurden aus den Mitgliedern besetzt, da haben dann zwei Männer entdeckt, dass sie so etwas können.“ Das ist bei „Frau Müller“ (siehe Info) nicht ganz so schwierig, denn schließlich geht es um etwas, das so gut wie alle Eltern kennen, den Elternabend, die Schule, Zeugnisse.

„Das Stück ist einfach passend für unsere Zeit, in der der Schulabschluss immer wichtiger, auch immer wichtiger genommen wird“, so Rochell. Die Frage, ob Gymnasium oder nicht, werde geradezu zur Schicksalsfrage.

Seit Januar geprobt

Der besondere Reiz für das Publikum liegt auch darin, dass hier auch jüngere Menschen, die eben noch nicht reif für einen echten Elternabend sind, mal sehen können, was da so abgeht. Der Realismusgehalt sei dabei schon reichlich hoch. Und auch die Botschaft: „Hier zeigt sich, wie solidarisch ein Gesellschaft sein kann.“

Seit Januar laufen die Proben, zur Zeit auf Hochtouren. Da „Frau Müller“ ein astreines Dialogstück ist, müssen die Einsätze und die Pointen auf den Punkt kommen – und genau das ist für Amateure vergleichsweise schwierig. Aber wofür sind die Proben da ... im Verlauf hat sich das Ensemble wie ein guter Motor eingespielt – und sogar zehn Minuten aufgeholt. Nun gilt es, wieder ein wenig vom Gas zu gehen und das passende Tempo einzuregulieren.

Theater für die Region

Weitere Herausforderung: sechs Darsteller auf einer wirklich großen Bühne – das verlangt nach Präsenz. Die hier aber wohl geliefert werden kann.

Theater für die Region und darüber hinaus mit jährlich 42 Vorstellungen (in diesem Jahr immerhin 30) und 20.000 Besuchern: Die Deister-Freilichtbühne ist ein Theater, das keine Schwellenängste auslösen kann – inhaltlich wie auch materiell. Vom Parkplatz geht es hundert Meter zum Aufführungsort. Das Theater hat sich zum Jubiläum mittlerweile richtige Sitzschalen gegönnt. Das Bühnenbild kann auch keinen überfordern, weil die besondere Herausforderung darin liegt, mit wenigen, prägnanten Requisiten auszukommen – damit eben diesmal ein Klassenzimmer, in anderen Jahren eine Travestie-Bar oder auch das Wunderland von Jim Knopf entstehen können.

Robustes Publikum

Und es gibt auch neben den unverwüstlichen Unterhaltungsbringern wie „Charleys Tante“ Nachdenkliches auf der luftige Bühne, wenn der „Besuch der alten Dame“ ansteht. Und damit das auch weiterhin möglich ist, hat die Freilichtbühne solide Sponsoren, die Sparkasse ist unter anderem dabei.

Neu ist in diesem Jahr, natürlich Corona-bedingt, dass es keine Pause geben wird, das Stück ist auf 90 Minuten komprimiert. Die Gastronomie ist vor und nach den Vorstellungen geöffnet. Und es kann natürlich regnen. Aber das Deister-Publikum ist robust. So robust wie die Schauspieler auf der unüberdachten Bühne: Solange noch einer spielt, bleibt man hier sitzen.

Premiere am Freitag (30. Juni) ab 20 Uhr. Die Tickets (gibt es auch im Vorverkauf in den NP-Ticketshops) kosten 15 Euro (Kinder 9). Die Abendkasse ist immer eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet.

Von Henning Queren