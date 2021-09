Hannover

Endlich mal wieder live, große Oper, entsprechende Stimmen, ein lebendiges Orchester direkt vor einem – die Staatsoper feierte zu ihrem Saisonstart ein lang ausgiebig beklatschtes „Welcome back“. Zu Beginn spürte man das Aufatmen des Publikums: endlich ...

Die Meerjungfrau

Die Oper blättert hier wieder einmal die musikalische Speisekarte für die kommenden Saison auf. Das traditionelle Festkonzert zugunsten der Staatsoper serviert dabei als besondere Delikatesse die international gefeierte Diva Kristine Opolais – einmal als blausilbern gewandete Meerjungfrau, die mit ihrem polierten Sopran den Mond anschmachtet in dem berühmten „Rusalka“-Lied.

Umziehen passend zu jeder Arie, das gehört zu einer Gala. Matt schimmerndes Schwarz zur „Madame Butterfly“-Arie „Un bel di vedremo“ – diese Unmittelbarkeit und Phonstärke, den puren Klang im Raum, das hat man vermisst, das gibt es so eben nur live. Wie in der berühmten „Brief-Arie“ aus „Eugen Onegin“ – bei der die Opolais zeigt, dass sie sich auch auf die sanften Töne versteht.

Mit der Limousine nach Hannover

Und das alles als kurzfristiger Einspringer. Die Oper musste innerhalb von Stunden Ersatz für den erkrankten Stargast finden. Kurzer Anruf in Riga, Kristine Opolais brachte noch kurz ihr Kind in die Schule, rein in den Flieger nach Hamburg, per Limousine nach Hannover – und hier das Ganze noch kurz auf Instagram posten, so geht Oper heute.

Eine Oper, die eben auch mit Schwierigkeiten kämpfen muss. Corona ist noch nicht durch. Noch lange nicht, das macht Opernintendantin Laura Berman klar, die mehrfach das Verb „entwöhnen“ durchdekliniert.

Freunde mitbringen

Die Opernfans seien eben entwöhnt, müssen neu für die Kunst auf der Bühne zurückgewonnen werden: „Wie können wir die Menschen wieder in die Oper holen?“ Ihre Bitte: „Bringen Sie doch einfach Ihre Freunde mit.“

Das dürfte vielen leicht fallen, wenn man das Programm für die kommende Saison sieht. „Otello“ steht unter anderem auf dem Premierenplan, man können endlich wieder die „großen Schinken“ machen, wie Generalmusikdirektor Stephan Zilias launig ankündigt und mit ordentlich Tschingderassa in der Ballettmusik von Verdis „Otello“ loslegt – und Bassist Daniel Miroslaw als verhalten dämonischen Jago begleitet.

Große Oper, das heißt enormes Orchester und ebensolcher Chor – wie schwierig das in Corona-Zeiten ist, wird sich bis zur Premiere noch zeigen.

Und Schwierigkeiten sieht auch Andreas Schober, der Vorstandsvorsitzende der Staatsopernstiftung, der die wachsende Notwenigkeit privaten Engagements betont – falls im Zuge der Pandemie noch mehr gespart werden muss.

Mozart und Tschaikowsky

Mit Gesang und Musik wird an diesem Abend aber nicht gespart – gut drei Stunden von gemäßigter Moderne (Martinu, „The Greek Passion) bis hin zu Mozart und seiner turbulenten „Hochzeit des Figaro“ mit einer einfühlsamen und mit Extra-Applaus gefeierten Gräfin-Arie von Kiandra Howarth und dem reichlich besetzten Finale aus dem zweiten Akt.

Und wer mal sehen will, wie Dirigieren auch gehen kann, kommt bei der Polonaise aus „Eugen Onegin“ auf seine Kosten, als James Hendry zackig wie Springteufelchen loslegt, jeden Bogenstrich der Celli mit einer Bewegung bedenkt – alles mit einem Schauwert, der gut zu den Proms passieren würde.

Premiere mit einem „Vampyr“

Oper bis(s) zum Morgengrauen, ein „Vampyr“ kündigt sich auch noch an. Die rare Oper von Heinrich Marschner – der lange Jahre im 19. Jahrhundert Hannovers Musiktheater leitete – wird versprochen bildmächtig von Ersan Mondtag auf die Bühne gestellt.

Und daraus als Kostprobe gibt es von vier Sängern ein Trinklied, das für jede der vier Jahreszeiten ausreichende Gründe findet, dem Alkohol zuzusprechen. Was ebenso für die Oper gilt. Auch die ist zu jeder Jahreszeit gut – und braucht als hinreichenden Grund nur sich selbst.

Von Henning Queren