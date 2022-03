Hannover

Die Geschichte geht weiter, die Geschichten aber bleiben. Eigentlich wollte das Literaturhaus Hannover schon vor zwei Jahren ein Lesefest mit prominenten Autorinnen und Autoren feiern, die auf ganz unterschiedliche Weise von Hannover und seinen Bewohnern erzählen. Die Pandemie machte auch dieses Projekt zwischenzeitlich unmöglich, aber nun wird es nachgeholt: Am Wochenende 26. und 27. März hat das neue Projekt „30x – eine Stadt erzählen“ endlich im Künstlerhaus Premiere.

Ganz spurlos ist die Zeit nicht verstrichen. Zwar sei es gelungen, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen bei der Stange zu halten, auch wichtige Förderer wie die VGH-Stiftung und die Stiftung Niedersachsen seien geblieben, sagt Literaturhaus-Chefin Kathrin Dittmar bei der Vorstellung des Festivals am Mittwoch im Literaturhaus. Andere wesentliche Akteure aber konnten nicht so lange an Bord bleiben.

Geschichten aus dem Leben

Denn „30x“ – der Titel bezieht sich auf die ersten beiden Ziffern der hannoverschen Postleitzahlen – ist auch ein Projekt von Studierenden der Hochschule Hannover. Die sind ausgeschwärmt, um Menschen zu suchen, die Geschichten zu erzählen haben über sich und den Stadtteil, in dem sie leben. Gefunden haben sie unter anderem einen Apotheker, der sein Geschäft in der fünften Generation aufgibt, eine Friedhofsgärtnerin, eine Rentnerin, einen Kioskbesitzer, einen Schleusenwärter, einen ehemaligen Metzger, den Ehemann einer Musiklehrerin und einen Dealer.

Das Ende einer langen Hannover-Geschichte: Bernhard Firsching hat seine Apotheke in der Calenberger Neustadt aufgegeben, die seine Familie über fünf Generationen betrieben hat. Quelle: Barbara Haas

Das Festival Am Sonnabend, 26. März, startet das Literaturfestival um 14 Uhr mit einer szenischen Lesung mit Christiane Ostermayer und Rainer Frank im Literaturhaus in der Sophienstraße, es folgen Podiumsdiskussionen und Tischgespräche, Lyrik von und mit Klaus Merz und Katharina Schultens, Geschichten von Silke Scheuermann und Georg Klein, bevor der Tag ab 19 Uhr mit dem musikalischen Programm „Hannover – ein Arbeiterlied“ von Franz Dobler ausklingt. Am Sonntag lesen ab 11 Uhr Klaus Merz und Monique Schwitter, bevor das Festival mit einem Dramolett und einer „Sonntagspredigt“ von Moritz Rinke endet. Tickets (Sonnabend 15 Euro, Sonntag 10 Euro, beide Tage 20 Euro) gibt es im Künstlerhaus.

Die Studierenden haben ihre Protagonisten in Fotos porträtiert und deren Erzählungen journalistisch protokolliert. Das war im Winter 2018/2019, damals waren sie im sechsten Semester. Inzwischen haben die meisten ihr Studium abgeschlossen, viele sind nicht mehr in der Stadt. Für sie ist das Projekt durch Corona zu lange verzögert worden.

Transformierte Realität

Ihre Texte und Bilder aber werden nun im Literaturhaus zu sehen und zu lesen sein – und auch das, was die bekannten Schriftsteller aus diesen Vorlagen gemacht haben. Denn das dem Leben abgelauschte Material der Studierenden ist der Grundstoff, mit dem die Literaturprofis bei „30x“ gearbeitet haben: Sie haben der Realität den Puls gefühlt und eigene Schlüsse daraus gezogen, indem sie die echten Geschichten in Gedichte und Prosatexte, in Minidramen und Kurzgeschichten transformiert haben.

Der Kieler Romancier Feridun Zaimoglu hat das Projekt einst zusammen mit Dittmar ausgedacht und angestoßen. Weitere Texte kommen von Lisa Kreißler und Georg Klein, von Moritz Rinke, Monique Schwitter, Katharina Schultens, Klaus Merz, Franz Dobler, Christiane Ostermayer und Rainer Frank. Autoren aus Hannover, für die eine auf Recherche gegründete Stadtfiktion ein interessant-kompliziertes Heimspiel wäre, sind nicht darunter.

Gar nicht so schlimm

Gut möglich, dass man deshalb gelegentlich auch den üblichen Klischees des Hannover-Besuchers begegnet. Zaimoglu etwa hat sich bei seinem Text gleich auf alle Vorlagen bezogen, die die Studierenden geliefert haben, erzählte er bei der ersten Vorstellung des Projektes vor zwei Jahren. Sein Text besteht aus drei fiktiven Briefen, die ein junger Mann, der frisch nach Hannover gezogen ist, an seine Eltern schreibt. Sein Fazit: Ganz so schlimm, wie man so sagt, ist es hier gar nicht.

Wenn das Publikum an dem neuen Festivalformat Gefallen findet, könnte es künftig regelmäßig im Literaturhaus fortgesetzt werden. Dittmar schwebt dabei ein Abstand von jeweils zwei bis drei Jahren vor.