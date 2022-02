Hannover

Sängerin Laura Isabel tanzt verzückt mit ihrem Schellenring – Fairytale, die „Irish Mystic Folkband“, feiert die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Winter Tales“ in der Faust Warenannahme. Das Konzert ist ausverkauft, 100 Zuschauer akzeptieren die geltenden Corona-Bedingungen.

Aufruhr im Land der Elfen

Im Land der Elfen und Feen geht es dramatisch zu. Bei „The Blizzard“ wird es laut und kräftig, der Schlagzeuger treibt und drückt, das ist ein griffiger Gegenpol zu den überwiegend klassischen und akustischen Instrumenten wie Cello und Geige, selbst eine Harfe kommt bei Fairytale zum Einsatz.

Lauras blaues Kleid glänzt im violetten Licht der Strahler, nun hat sie sich große schwarze Flügel umgehängt, die sie über die Bühne der Warenannahme ausbreitet, ein Todes-Engel mit sirenenhaftem Gesang.

Gitarre, Geige und große Gesten

Auch Gitarrist Oliver hat eine gute Gesangsstimme, er duelliert sich auf seiner Gitarre mit Yasmine an der Geige. Große Gesten, ausladende Bewegungen, Fairytales Konzept steht: Märchen, Mythen und Magie, dazu keltische Melodien und Motive – Elfenpop, etabliert 2014 in Hannover.

Die Singsprache wechselt von Englisch zu Deutsch, ihr „Faunus Deum“ ist dem „Gott der Felder“ gewidmet. Formationstänze und Fröhlichkeit, Fairytale sind verspielt und bestens gelaunt. Und das macht gute Laune, ihre Songs über die Mythen- und Sagenwelt kommen gut an, das gemischte Publikum, jung und alt, klatscht erfreut.

Natur und Waldgeister

Der feenhaften Chöre kreuzen und drehen sich, die Satzgesänge stimmen, es wird gejauchzt und getanzt, mit behänder Geigenarbeit und einem E-Bass kurven sie durch ihr Genre. Ein gefühlvoll gezeichnetes Backdrop, dazu kleine, feine Projektionen, Fairytale lieben den Wald und die Natur; ihr „After the bridge is broken“ widmen sie allen Menschen in Not und gerade denen in der Ukraine.

Und inzwischen tanzen auch die Zuschauer, denn: „Wassergeister rufen zum Tanz!“.

Von Kai Schiering