Die feministische Perspektive

Hannover

Das Lob geht reihum. Der Minister ist begeistert, die Intendantinnen in Hannover und Braunschweig, die Stiftungen und Kulturdezernentinnen auch, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Anna Mülter übernimmt das renommierte Festival Theaterformen, legt 2021 ihre erste Auflage vor.

Was das werden könnte, hat sie mit ihrer Arbeit bei den Berliner Tanztagen zumindest von der Richtung her angedeutet. Und das war dann schon sehr speziell.

Da gab es auch Stücke mit zeitpassenden Titeln wie „A queer Kind of Evidence“ – die dann so beschrieben wurden: „Auf der Szene geht es eine knappe, jeweils in Zähleinheiten zerlegte Stunde lang nur um masturbatorische Vorgänge mit Requisiten wie Mikrofonständern, Verstärkern, Kabeln, die ein Bühnenact erfordert: die Show als ein Liebesakt. Beckenbodengestärkt und hochroten Kopfes beenden Akteur Martin Hansen und seine Co-Aktivistin eine Performance der falschen Stoßrichtung, die nichts mitteilt als koitale Erfahrungen aus dem Heimbetrieb.“

Okay, so ist das eben heute. Bei ihrem Team in Berlin waren diverse Quereinsteiger dabei. Ein Kulturwissenschaftler, ein Biomediziner, eine Schauspiel-Regisseurin und eine ehemalige Stripperin brachten naturgegeben unterschiedliche Sichtweisen ein.

Kulturminister Björn Thümler ( CDU) begrüßt jedenfalls, dass die neue künstlerische Leiterin „innovative Ideen für das international renommierte Festival mitbringt“. Davon kann er sicher ausgehen.

Für Hannover und Braunschweig hört sich das dann schon etwas verbindlicher an. Die neue Chefin setzt auf den „direkten Dialog mit dem Publikum“, schätzt die „lebendigen Stadtgesellschaften in Hannover und Braunschweig“ und will sich mit der Frage beschäftigen, „wie ein experimentelles Theater für ein breites und vielfältiges Publikum geöffnet werden kann“ – so zumindest in ihrer Erklärung nach der Ernennung.

Vorgängerin Martine Dennewald, die die Theaterformen zu neuen Höhen geführt hat, sieht den Übergang zur neuen Leitung als „planmäßig“ an. Dem Festival würde der Wechsel gut tun – und Anna Mülter hätte immerhin einen guten Ruf in der Szene.

„Performances zum Lob des Unterkörpers“ hatte das Fachmedium „Tanznetz“ das Berliner Programm umschrieben. Und es wird feministisch, dafür steht die aus Hannover stammende Theater- und Literaturwissenschaftlerin.

Sie arbeitete am Programm des Festivals „Theater der Welt“ 2014 in Mannheim mit und hat am Berliner „Hebbel am Ufer“ als Dramaturgin und Produktionsleitung mit vielen internationalen Künstlern und Künstlerinnen wie Janet Cardiff, Harun Farocki, Rabih Mroué, Toshiki Okada, Peaches und Nelisiwe Xaba kooperiert.

Ihre Sicht auf die Kunst hat die Theatermacherin mal so umschrieben: „Es geht um einen nicht-normativen Blick auf die Welt. Sexualität muss gar nicht der Inhalt der Arbeit sein. Eine queere Perspektive geht darüber hinaus.“ Und da gibt es dann in ihren Programmen beispielsweise eine feministische Auseinandersetzung mit der irischen Gesellschaft: Zu irischer Volksmusik wird der Text eines Gangsterrappers gesungen. Und es wird gender-mäßiger, auch dafür steht die Neue,

Anna Mülter setzt viel auf Performances und ermöglichte in ihren Festivals blinden und sehbehinderten Menschen erstmals beim Festival einen Zugang zum Tanz. In einer Haptic-Tour konnte jeder zunächst die Kulisse ertasten, um danach in Live-Audiodeskriptionen ausgewähltem Tanzstücken zu lauschen. Anna Mürtler geht es darum, die „Vielfalt der Körper draußen, auf der Straße“ widerzuspiegeln. Und dazu gehören nicht nur Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Gewichts oder Alters, sondern eben auch Künstler mit Behinderung.

Und dann muss sich irgendwann die Abgrenzung der Theaterformen zum hannoverschen Festival Tanztheater International genauer definieren, denn Mülter findet „den zeitgenössischen Tanz im Moment spannender als das Theater“.

Wie auch immer. Die beiden Intendantinnen der beiden Staatstheater in Hannover und Braunschweig freuen sich jedenfalls über diese Wahl. Sonja Anders und Dagmar Schlingmann in einer gemeinsamen Erklärung: „Es wird ein spannender Neubeginn für uns alle, denn Kooperation, Solidarität und Öffnung sind Vorhaben, denen beide Staatstheater vorbehaltlos zustimmen und an denen sie gerne teilhaben. Gemeinsam wird es uns gelingen, uns noch besser in die Stadtgesellschaft hinein zu vernetzen.“

Das Festival Theaterformen wurde 1990 gegründet. Gastspiele von allen Kontinenten prägen das Programm ebenso wie innovative Theatermacher und Theatermacherinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Festival wird finanziert durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, die im jährlichen Wechsel gastgebenden Städte Hannover und Braunschweig, die Stiftung Niedersachsen und die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.

Die nächsten Theaterformen finden noch unter alter Intendanz im Juli 2020 in Braunschweig statt.

Von Henning Queren