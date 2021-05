Hannover

Endlich kann es auch vor Ort losgehen: Tief im Großen Garten haben die Kunstfestspiele eine Bühne versteckt, zwischen Aussichtsterrasse und Graft.

Und während sich die letzten der 100 Zuschauer dort einfinden, sich freudig begrüßen und mit Decken und Sitzkissen hantieren – es ist 22 Uhr nach einem feuchten Tag – läuft auf der Bühne die Vorbereitung für ein Stück, was sich bereitwillig zwischen Konzert, Theater und Hörspiel situiert: „Liberté d‘Action“.

Der Schauspiel-Superstar

David Bennent, Schauspiel-Superstar, plänkelt an einem Tonbandgerät, was in der Mitte der Anordnung steht. Links und rechts bearbeiten Ueli Wiget und Hermann Kretzschmar das Innenleben ihrer Klaviere. Scheinbar ziellos, bis es losgeht, das Licht sich auf die Spielenden senkt und die Vorstellung auf einmal einen messerscharfen Fokus annimmt.

Den Ausschlag für diese Performance des Regisseurs Heiner Goebbels geben die Texte von Henri Michaux, einem französischen Doppelkünstler – Poesie und Malerei – und Einzelgänger aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts.

Texte auf französisch

Bennent spricht die klaustrophobischen Texte des Franzosen im Original und lässt eine Übersetzung folgen: Zwischen einem zentralen Schreibtisch und überall verstreuten Mikrofonen und Tongeräten huscht er hin und her, wie gestochen von der Angst des Schreibers vor der Schreibblockade, und lässt überall misanthropische Aphorismen fallen.

Von „Fenstern, um aus dem Fenster zu springen“ handeln diese, von der selbstbestimmten Isolation in der Großstadt – das kennt man von irgendwoher. Ein anderes Gedicht Michaux‘ beschwört den „eingeklemmten Nerv“, den „eingestürzten Balkon“ und den „Strom, den das Sein hinabstürzt“ – vielleicht ist diese präzise Verzweiflung auf Französisch sogar noch besser anzuhören.

Quakende Herrenhausen-Frösche

Die Musik der Pianisten Wiget und Kretzschmar vom Ensemble Modern, die Tasten bedienen und Klaviersaiten mit Schüsseln, Klötze und Mikrofonen bearbeiten, gerät dagegen beinahe in den Hintergrund – dazu gehören dann auch die quakenden Herrenhausgartenfrösche.

Das Licht, von Goebbels zum Schattenspiel arrangiert, lässt Bennent selbst in einem später übergestreiften, bunten Pullunder ziemlich sinister aussehen. Der Gartenw wird dunkel. Langer Abschlussapplaus nach 23 Uhr.

Von Lilean Buhl