Hildesheim

Das Theater für Niedersachen (TfN) hat in Hildesheim seine Pläne für die kommende Spielzeit vorgestellt. Intendant Oliver Graf setzt dabei auffällig stark auf Raritäten und neue Stoffe. Zum Markenzeichen des Hauses sind inzwischen die spartenübergreifenden Klassikeraufführungen geworden: Eröffnet wird die Saison am erste Wochenende im September mit „Hamlet“ – in gleich drei unterschiedlichen Produktionen, die jeweils im selben Bühnenbild gespielt werden. Außer Shakespeares Schauspieltragödie ist die gleichnamige Oper von Francesco Gasparini aus dem Jahr 1706 als deutsche Erstaufführung zu erleben, und auch die Choreografin Yamila Khodr beschäftigt sich in ihrem neuen Tanztheater mit dem Stoff.

Zeitgleich zur großen Ägyptenausstellung im Roemer- und Pelizaeus-Museum steht die schwungvolle Operette „Die Perlen der Kleopatra“ von Oscar Straus im Programm. Eine Rarität ist auch das Singspiel „Erwin und Elmire“, das Herzogin Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel nach einem Libretto von Goethe komponiert hat. Ludger Vollmers zeitgenössische Oper „Gegen die Wand“ nach dem Film von Fatih Akim schließlich gehört zum Kreis der Stücke, die sich an erfolgreichen Kinoproduktionen orientieren.

Die Musical-Sparte beteiligt sich daran mit einer Hommage an Til Schweiger „Knockin’ on Heaven’s Door“. Außerdem gibt es eine Bühnenversion des Jostein Gaarders Bestseller „Sofies Welt“ sowie Frank Loessers Repertoireklassiker „Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen“.

Das Schauspiel zeigt unter anderem die Komödie „Wer hat Angst vorm weißen Mann“ nach dem Film von Wolfgang Murnberger und Jean-Paul Sartres Schauspiel „Der Teufel und der liebe Gott“. Als Uraufführung plant das Schauspiel „Unsere anarchistischen Herzen“ nach dem Debütroman der jungen Hildesheimer Autorin und Bachmann-Preisträgerin Lisa Krusche.

Insgesamt gibt es in der kommenden Spielzeit, die unter dem Motto „Für ein neues Miteinander!“ steht, 21 Premieren, zwölf Wiederaufnahmen und elf Konzertprogramme. Das TfN spielt vor allem im Hildesheimer Stadttheater, unternimmt aber mit allen Produktionen auch regelmäßig Gastspielreisen im ganzen Land.