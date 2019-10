Daniel Knorrs Schneemann bleibt in Hannover

Hannover

Ihm kann keine Klimakrise zusetzten – und genau das ist seine Botschaft. Der Schneemann mit dem schönen Titel „Bonhomme“ steht auf dem Goseriedeplatz und kann niemals schmelzen. Das steinerne Kunststück gehört nun der Stadt – sie hat das Werk des Berliner Künstler Darniel Knorr für 40.000 Euro angekauft.

Der „Bonhomme“ (Guter Mensch) ist auch bei Touristen sehr beliebt, es sind schon unzählige Selfies mit dem rotnasigen Kunstmann gemacht worden. Künstler Daniel Knorr (wurde mit dem „weißen Rauch bei der documenta weltweit bekannt) ist jedenfalls froh: „Schon, dass er eine Heimat bekommen hat.“ 1989 ist sein Vorgänger in Nizza aufgebaut werden, aus Steinen vom dortigen Strand, wurde dann aber später abgerissen. Heute steht in Miami noch eine Luxus-Ausgabe, aus mehr als 100 verschiedenen Edelsteinen zusammengesetzt., Titel „Universal Bonhomme“. Der in Hannover ist aus hier gefundenen Steinen entstanden.

Der „Bonhomme“ war 2017 anlässlich der Ausstellung „Made in Germany III“ entwickelt und aufgestellt worden – angeregt von Kestner-Direktorin Christina Végh: „Mich überzeugte die starke, klare Geste mit einem guten Anteil an Humor.“ Damals hätte man noch nicht damit rechnen können, dass der „Bonhomme“ mal eine so starke Botschaft in Sachen Klimakrise aussenden würde.

Der steinerne Schneemann soll in den kommenden Jahren wandern, immer wieder an einem anderem Ort in Hannover die Menschen erfreuen und mahnen. Auf dem Goseriedeplatz wird er noch etwas ein Jahr stehen.

Das Kunstwerk ist erstaunlich wenig beschädigt worden, meint Künstler Knorr. Ganz am Anfang sei einmal die rote Nase verschwunden. Das ist nicht mehr so leicht möglich, denn der gusseiserne Zinken ist jetzt tief im Stein verankert.

Von Henning Queren