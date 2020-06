Culcha Candela bei Autokultur

Hannover

„Alle Arme gehen hoch“ – Culcha Candela füllen die Bühne aus, mit viel Bewegung und einer mittelgroßen Entourage: Zwei Sängerinnen und zwei Tänzerinnen, DJ Chino, und die drei Frontmänner Mateo Jasik, Johnny Strange und Don Cali.

Es ist eine internationale Besetzung, Kolumbien und Polen sind vertreten, die Musiksprache ist jedoch deutsch. Der Schützenplatz ist gut besucht, 650 Autos sind aufgefahren – „Ich brauch ein wildes Ding“, „ Autokultur aus Hannover für Hannover“ scheint ein gutes Konzept besonders für Frauen zu sein.

Wie so oft sind sie auch heute Abend in der Mehrzahl. Sie tröten und feiern, tanzen und bringen ihre Auto zum Wackeln; es ist vielleicht ein Gefühl der absoluten Sicherheit, der kompletten Kontrolle über der Verlauf des Tagesendes. Im eigenen Auto, die beste Freundin oder den Freund an ihrer Seite.

„Ey DJ“ pumpen Culcha Candela – „Yeah!“ singen die Ladies zurück. „ Hannover ist eine der besten Fan-Bases!“ lobt die Band, „ Berlin City Girl“ wird zu „ Hannover City Girls“. Sie feuern Luftschlangen ab und legen sich besonders bei ihren Choreographien ins Zeug, das ist engagiert und unterhaltend anzuschauen. „Wir feiern, bis alles zerfällt!“ singen sie in „Schöne neue Welt“, und „Die Welt geht unter, doch bei uns is’ Party Halli Galli“.

„Wir leben in einer Zombie-Welt“, wissen Candela, im April brachten sie sich mit unqualifizierten Tweets zur Corona-Pandemie ins Gespräch. Nun betonen sie wie gefährlich das Leben sein kann, trotz Corona, und zeigen dabei wie ungeduldig sie sind.

Also, da ist einiges gut zu machen, die Weltpremiere ihres neuen Songs „Ratatang“ folgt. Der hört sich stark nach Jay-Z an, sie samplen die Kollegen bis die Autos kippeln. Zu „Lass mal einen bauen“ blubbert Rauch über die Bühne, es leuchten grüne Scheinwerfer. Der Song soll „keine Werbung für Cannabis sein“, doch die User sollten nicht kriminalisiert werden, ist ihr Hinweis an die Politik.

Culcha Candela, 2002 in Berlin gegründet, spielen Reggae, Dancehall und Hip-Hop. Dazu Latin und Reggaeton, die totale Partymusik, Stimmungssongs. Ihre Sängerinnen sind sehr gut, das veredelt den Gig enorm. Es ist Culcha Candelas erster Auftritt im Autokino, nun beginnt es stark zu regnen, die gute Lichtschau wird dadurch noch beeindruckender. Nach 70 Minuten Show und nach den Zugaben ihrer Hits „Hamma!“ und „Monsta“ verabschieden sie sich ganz glücklich von ihrem Publikum.

Von Kai Schiering