Carolin Kebekus in der Swiss Life Hall Hannover

Hannover

„Die Pussy des Menschen ist unantastbar“ – Artikel Eins der Verfassung in dem von Carolin Kebekus gegründeten Staat „Pussy Nation“. „Der ist natürlich eine Diktatur“, sagt die Komikerin, als sie auf die Bühne kommt – 4500 Fans sitzen stramm beim zweiten Auftritt der Endlos-Tour in Hannover und schwören den Kebekus-Eid: Über alles, was die Kölnerin sagt, muss laut gelacht werden. Und: „Intolerante Arschlöcher“ dürfen gleich zum Ausgang marschieren – ein paar ordentliche Ansagen zu Beginn, aber die ist man von Kebekus ja gewöhnt.

Die Politik lässt sie nach dem Intro erstmal links liegen, erzählt Peinlichkeiten und halberfundene Anekdoten locker aus der Hüfte. Mit dem Prominentenstatus hadert sie – erkannt zu werden, stört beim Altweiberfest, wenn Kebekus „rotzevoll“ in der Schlange zum McDonalds-Klo steht, aber auch auf dem Liegestuhl bei der rigorosen Intimenthaarung. „Sugaring“ nennt sich die Foltermethode, „Frauen sagen immer, sie würden den Beauty-Kram nur für sich machen. Bullshit.“ Dass der weibliche Körper überall und „jederzeit zum Abschuss freigegeben ist“ knüpft sie an das omnipräsente Marketing für Beauty-Produkte – Schönheitswahn als Antwort ans Bodyshaming. Sie selbst schüttelt Oberarme in die Kamera, die online mal als „Hefeteig-Tsunami“ bezeichnet wurden, und mit dem selbstbestimmten Wackeln kommt spätestens die Politik zurück ins Programm.

Mit den Welten, die die Comedienne anekeln, ist sie bestens vertraut, sonst gingen die Parodien auch ins Leere. Eine wahre Dissertation über die Abgründe auf Instagram performt Kebekus auf der Bühne, von ambitionslosen #couplegoals über austauschbare Influencer-Boyfriends bis zum Filter- und Schminkwahn in den Selfies. „Manche Weiber sehen da aus, als hätten die ‘ne Warnweste in der Fresse“. Nach der Pause streift Kebekus mit Witzen über Weiber-Whatsapp-Gruppen und deren Sprachnachrichten an gefürchteter „Kennste?“-Comedy vorbei, frischt die tradierten Themen aber mit Zwischentönen auf – Mini-Parodien, in die sie immer wieder schlüpft, sorgen beständig für Lacher.

Zur Metoo-Debatte und den bemitleidenswerten, weil verun­sicherten Männern dieser Welt wird Kebekus abwechselnd hoch­ironisch und tiefenpsychologisch: „Es gibt eine Urangst vor der Frau“. Die finde man in den Pamphleten der Rechtsterroristen, und in den Online-Anfeindungen aus gleicher Richtung, die sie seit Tag Eins bekomme – häufig zusammengegossen in Vergewal­tigungsfantasien. „Als müsste man mich zur Raison bumsen“. Das komme davon, wenn man sich klar gegen AfD positioniere – „was übrigens jeder tun sollte“.

Bis zum Ende oszilliert Kebekus zwischen Banalitäten und feministischen Grundthemen, vergleicht Jens Spahns Wortbeiträge zur Frauengesundheit mit „einem blinden Veganer, der mir vorschreiben will, wie mein Mettbrötchen auszusehen hat“.

Nach zweieinhalb Stunden Standup haben Lacher und Ernsthaftigkeiten ein Ende. Eben rät Kebekus noch kleinen Mädchen vom Wunsch ab, Prinzessin zu werden: „Keine Prinzessin in einem von Grimms Märchen kriegt irgendwas hin“, am Ende kommt immer ein Prinz und rettet die Weiblichkeit vor ihrer eigenen Naivität. Kebekus muss nicht gerettet werden, singt aber ein Lied zum Abschied. Unantastbar, das ist jetzt jedem klar, ist auch ihr Status als Deutschlands Comedy-Kanzlerin.

Von Lilean Buhl