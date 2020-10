Hannover

„Carmen“? Klar, das ist die „Oper in vier Akten nach Georges Bizet in einer musikalischen Bearbeitung von Marius Felix Lange für die Fassung von Barbora Horáková und Martin Mutschler“. Zumindest in Hannover, und die Staatsoper hat diese Formulierung nicht gewählt, um ihr Vorhaben möglichst genau zu beschreiben. Tatsächlich hat es seine Gründe, dass für das Opernhaus im Programmheft eine „Uraufführung“ angekündigt war.

Mit dem Moped über die Bühne

Die sich als höchst spannungsreich erweisen sollte. Und der keineswegs ein Hang zu folkloristischer Harmlosigkeit vorzuhalten war. Das wurde schon beim ersten Blick auf Thilo Ullrichs Bühnenbild klar, eine Art Stadionruine. Aber wenn hier im weiteren Verlauf auch schon mal eine Neonreklame „Toro Power“ verheißen sollte oder das eine oder andere Moped auf der Bühne auftauchte – Provokation als Selbstzweck war an diesem Abend nicht angesagt.

Der begann und endete mit dem Bild eines Mannes, der lief, ohne von der Stelle zu kommen. Inwieweit die Lebensentwürfe dieser Figuren entwicklungsfähig sind, stellt überhaupt ein zentrales Motiv in Barbora Horákovás Inszenierung dar, angereichert mit Rauchschwaden, mit Projektionen, mit Tanzeinlagen.

Baskische Volkslieder

Die Regisseurin und Dramaturg Martin Mutschler haben (bei der Premiere nicht immer gut verständliche) Erzählstimmen ins Spiel gebracht: Dann sinniert Don José über das Selbst und das Anderssein oder will von Carmen wissen, wie man lebt. Die wiederum erinnert sich: „Schon als Kind wollte ich nie schlafen gehen … Ich begriff, dass ich die Herrin meiner Wünsche war.“

Auch Komponist und Arrangeur Marius Felix Lange hat einigen Eigenbau geliefert. Eine Art behutsame Flucht nach vorn: Wenn die Umstände großes Orchester und große Chöre verbieten, sind eben neue Lösungen angesagt. So bekam etwa Don José ein baskisches Volkslied zugeteilt, und Carmen singt eine in ihrer Schlichtheit anrührende Weise auf Caló, der Sprache der spanischen Gitanos.

Perkussion und Vibraphon

Die Instrumentierung setzt frische Akzente, es erklingen punktuell ausgeprägte Höhen und satte Tiefen, die Perkussion mit Vibraphon und Marimba macht sich nachhaltig bemerkbar. Zuweilen scheinen Melodik und Harmonien sanft zu entgleisen, aber bevor sich jemand ernsthaft Sorgen macht: Ja, es gibt eine Habanera, es gibt ein (angenehm unplakatives) Torerolied, und der Respekt vor Bizet bleibt stets spürbar.

Zumindest war es so bei der Premiere, natürlich in hohem Maße ein Verdienst des stets aufmerksamen Niedersächsischen Staatsorchesters unter dem neuen Generalmusikdirektor Stephan Zilias.

Carmen als Cheerleader

Langweilig wurde es auch szenisch nicht, eher war hier und da etwas zuviel los – die teilweise freizügig angehauchten Tanzszenen ergaben allerdings angesichts der grundlegenden Thematik durchaus Sinn.

Evgenia Asanova war eine überzeugende, kontrolliert stimmstarke Carmen, deren Charakterzeichnung jedoch nicht immer ganz klar wurde: Die Regie hat aus ihr im ersten Teil so etwas wie einen lasziven Cheerleader und im zweiten eine Schmerzensfrau mit gebremstem Schaum gemacht – da fehlte das gewisse Quantum an Unbedingtheit.

Klasse Don José

Große Klasse zeigte Rodrigo Porras Garulo als ein Don José, dem man seine Zerrissenheit jederzeit glaubte: Als ihm am Ende die Stimme andeutungsweise zu brechen schien, ohne dass es pathetisch wurde, wurde viel Gespür für die angemessene Balance deutlich.

Germán Olvera mixte als Escamillo das rechte Maß an Eitelkeit in die Darstellung, Barno Ismatullaeva erntete für die große lyrische Micaëla-Arie Szenenapplaus. Während Yannick Spanier als Zuniga die bekannte Opernlogik unterstrich, derzufolge sich Figuren auch durch einen Bauchschuss nicht am Weitersingen hindern lassen. Mal schauen, wie sich künftig andere Ensemblemitglieder schlagen - es gibt für alle Partien Doppelbesetzungen.

Interessanter Abend

Passen denn nun die vielen Facetten dieses Abends zusammen? Vielleicht nicht durchgehend. Ist er interessant? Allemal.

Und mochten auch auf der Bühne Abstandsregeln gelten, die sich übrigens nicht nachhaltig bemerkbar machten: Nach zwei pausenlosen Stunden achtminütiger, von Jubelrufen durchsetzten Schlussbeifall.

Von Jörg Worat