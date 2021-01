Hannover

Wie wird jemand als Opernsänger oder Sängerin richtig gut? Das ist die zweite Frage nach der ersten: Wie komme ich überhaupt in den Beruf. Brigitte Fassbaender weiß darauf fundierte Antworten, die Altmeisterin ist immerhin internationaler Star und zur Zeit in Hannover. Gibt eine konentrierte Meisterklasse an Hannovers Staatsoper. Natürlich mit dem nötigen Abstand für die jungen Sänger.

Gemeinsam mit Stiftung und Hochschule

Das Ganze ist gleichzeitig Auftakt für die Gründung des Internationalen Opernstudios der Staatsoper Hannover – mit Unterstützung Walter und Charlotte Hamel Stiftung und in Kooperation mit der Hochschule für Musik, Theater und Medien werden ab der neuen Spielzeit 2021/22, unter der Leitung des stellvertretenden Studienleiters der Staatsoper Francesco Greco, für jeweils zwei Spielzeiten fünf junge Sängerinnen und Sänger engagiert.

Nach abgeschlossenem Studium werden sie im Opernstudio intensiv betreut, damit der Übergang ins Berufsleben reibungslos verläuft. Bewegungs-, Gesangs- und Schauspielunterricht sowie Sprachunterricht und zwei Meisterklassen pro Spielzeit bereiten sie auf die internationale Opernwelt vor. Daneben haben die jungen Künstlerinnen und Künstler von Anfang an die Möglichkeit, im Repertoire der Staatsoper aufzutreten.

Für den klassischen Gesang

Klar, dass auch Hannovers Staatsoper davon profitiert: „Ich bin sehr glücklich, dass wir mit der Walter und Charlotte Hamel Stiftung eine Partnerin gefunden haben, um das Internationales Opernstudio zu gründen“, so Intendantin Laura Berman. Denn deren Arbeit ist dem klassischen Gesang gewidmet und darüber ist sie hinaus in Hannover ansässig.

Stiftungsvorstand Christian Haferkorn: „In diesen für das Musiktheater schwierigen Zeiten ist es uns ein ernsthaftes Bedürfnis, im Sinne von Charlotte Hamel die Entwicklung junger Stimmen zu fördern.“

Die Stiftung gibt es seit 2004, gegründet von der Opernfreundin Charlotte Hamel und ihrem Ehemann, für den sie eine vielversprechende Sängerkarriere aufgab und Hannovers Oper immer verbunden blieb.

Start ins Berufsleben

Die Intendantin freut sich vor allem auch über die weitere Kooperation mit der Musikhochschule: „Gemeinsam werden wir den Nachwuchs behutsam in den Opernalltag einführen, ihn fördern und wachsen sehen.“ Die Staatsoper sei mit ihrem großen Repertoire und ihrer zentralen Lage der perfekte Ort für das Internationale Opernstudio. „Für junge Sängerinnen und Sänger ist ein solches Studio ein wichtiger Beitrag für einen erfolgreichen Start in ihr Berufsleben.“ Und das habe auch Vorteile für das Publikum, denn das kann an der Entwicklung des Opernnachwuchses teilhaben, „und zum Beispiel in öffentlichen Meisterklassen die Sängerinnen und Sänger begleiten“, so Berman.

Erster Jahrgang ab 2021

Die erste Ausschreibung für das Internationale Opernstudio der Staatsoper Hannover erfolgt im Herbst, mit Vorsingen im Dezember 2021. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Jahrgangs werden die Sängerinnen und Sänger der bisherigen „Jungen Oper” der Staatsoper sein, die vom 29. bis 31. Januar 2021 an der Meisterklasse von Brigitte Fassbaender teilgenommen haben.

Und man kann sich schon vorab von der hohen Qualität der jungen Künstler und Künstlerinnen überzeugen: Das Abschlusskonzert der Meisterklasse, bei dem die Sängerinnen und Sänger die einstudierten Arien und Lieder präsentierten, ist ab 5. Februar auf staatsoper-hannover.de im Stream abrufbar.

Von Henning Queren