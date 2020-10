Hannver

Es ist die Aufgabe der Musikkritik zu kritisieren. Die Musik. Wie jemand was spielt und ob es einem gefällt oder nicht. Wenn das mit politischen Attacken und persönlichen Gemeinheiten vermischt wird, läuft etwas falsch.

Das muss zur Zeit Igor Levit erleben. Zwei, drei Kommentare zur Ordensverleihung an Levit hatten schon in unlauterer Weise dessen auch öffentliches Engagement als unangemessen in Frage gestellt – nun hat die Süddeutsche Zeitung in einem riesigen Artikel (Titel: „ Igor Levit ist müde“) auf der ersten Feuilleton-Seite noch nachgelegt, mit einem Text, der doch ziemlich perfide ist.

Anzeige

Es fängt eigentlich ganz harmlos an. Im Gewand der Musikkritik, da wird Igor Levit vorgeworfen, dass er ein angemessenes Legato nicht beherrsche und dass überhaupt seine Einspielung der kompletten Beethoven-Sonaten „unerheblich“ sei.

Stimmt nicht, kann man aber so stehen lassen, von wegen Meinungsfreiheit. Dann wird aber der Mensch Igor Levit angegangen. Der Mensch, der sich engagiert, twittert, mit seiner Musik auch politisch aktiv ist.

Und weil er so ein mittelmäßiger Pianist sei, so der Grundgedanke des SZ-Textes, muss die immerhin recht atemberaubende internationale Karriere Levits eben anders erklärt werden. Und zwar so: Weil er das Rezept zum Erfolg schlicht geklaut hat – „bei Paris Hilton“ und ihrer Aufmerksamkeitsökonomie. Darauf muss man erst einmal kommen.

Und es wird noch eine Stufe gemeiner. Das Engagement? Alles nur „Pose“. Dazu wird im Text dem Pianisten eine „Opferanspruchsideologie“ unterstellt – die ihm den Anspruch auf „ein opfermoralisch begründbares Recht auf Hass und Verleumdung“ möglich mache. Und das auch noch in „emotionalen Exzessen“: Ist damit etwa Levits Kampf gegen den Antisemitismus gemeint? Das wäre dann die klassische Täter-Opfer-Umwertung.

Was das nun in einer „ Musikkritik zu suchen hat? Die Wut, die in diesem Schmähartikel durchschimmert, ist erst einmal unerklärlich. Neid? Eine Sehnsucht nach dem „unpolitischen Künstler“?

Mittlerweile herrscht in den sozialen Netzwerken helle Aufregung über diesen Text. Manche twittern, sie hätten den „ekligen SZ-Text“ nur bis zur Hälfte“ ausgehalten, andere kritisieren „so viel Dummheit“ und rufen Levit zu „stay strong“ zu und wünschen ihm „eine dickes Fell“.

Und Igor Levit? Reagiert mit einer feinen Geste. Natürlich auf Twitter. Und zeigt einen Notentext mit der eingekringelten Spielanweisung „Non legato“.

Gestern Abend bekam Igor Levit in Berlin den Opus Klassik für seine Beethoven-Sonaten-Einspielung – als Bestseller des Jahres. Auch eine Antwort..

Von Henning Queren