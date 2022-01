„Blackbird“: Zeitreise mit Matthias Brandt im Pavillon

Hannover

Eine kurze Ermunterung, ein Klaps auf die Schulter, Matthias Brandt und Jens Thomas nehmen ihre Plätze ein.

Es ist ein schüchternes Duo, kein „guten Abend“ für die Fans, keine Ansage oder gar eine Begrüßung. Dennoch, der 60-jährige Brandt und der 52-jährige Thomas bekommen einen herzlichen Beifall von den Zuschauern im Pavillon.

Der Debüt-Roman „Blackbird“

Dunkle Anzüge und traurige Stimmen, es wird ein nachdenklicher Abend werden. Mit Auszügen aus Matthias Brandts Debüt-Roman „Blackbird“ von 2019. Die Geschichte: Der 15-jährige Motte erhält einen Anruf. Sein bester Freund Bogi ist schwer erkrankt. Und plötzlich ist in Mottes Leben nichts mehr, wie es einmal war.

Die Geschichte aus den siebziger Jahren pendelt zwischen zwei Extremen, zwischen der Dramatik des plötzlichen Todes und dem Aufkeimen der ersten Liebe. Matthias Brandt, Kanzlersohn und Schauspieler, liest im Sitzen, die Haare zurückgekämmt, mit einem ernsten Gesicht, das sich jede emotionale Regung verkneift.

Verfremdete Pop-Songs

Erdend hält Brandt sich dabei an der Flanke des wuchtigen, schwarzen Flügels seines Partners fest. Und der begleitet nicht nur die traurigen Zeilen aus „Blackbird“ am Klavier, er singt auch dazu, populäre Lieder, stark verfremdet, nicht auf den ersten Blick zu erkennen.

Thomas werkt an seinem Flügel, er rudert mit den Armen, wippt zu seinen freien Jazz-Tönen, ganz im Gegensatz zu der aufrechten und regungslosen Haltung Brandts. Jens greift in die Stahlsaiten, es schnarrt und knarzt analog zur Dramatik in „Blackbird“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sonore Stimme, genaues Timing

Ein erster, zaghafter wie erlösender Lacher aus dem Publikum kommt deutlich nach 25 Minuten, das ist spät. Es bleibt also durchweg ergreifend, die berühmten Coversongs „Without You“ von The Cure beispielsweise, oder das von Thomas rau gehackte „Into the great wide Open“ unterstützen diese Gefühle; der selige Tom Petty hätte wohl aufgehorcht.

Dagegen steht Brandts gedämpfte Stimme, sonor und mit einem genauen Timing. Brandt ist nie aufgeregt, aber manchmal leicht verzweifelt. Er liest mit dem fragenden Timbre eines verunsicherten Menschen. Thomas ballt die Fäuste und schlägt auf die Klaviersaiten, es erhebt sich eine atonale Klangwolke.

90 Minuten auf Zeitreise

„Blackbird“, das namensgebende Lied von Paul McCartney, ist laut und überraschend selig. Auch „If you leave me now“ von Chicago und „A Horse with no Name“ von America werden frei interpretiert, was ihnen gut steht, schrill und aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen.

Nach knapp 90 Minuten ist die Zeitreise in das Erwachsenwerden vorbei. Mit viel Beifall, reichlich Fußgetrampel und lautem Gejohle werden Brandt und Thomas verabschiedet. Die verbeugen sich – und gehen grußlos.

Von Kai Schiering