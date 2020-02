„Beyond the Black Atlantic“ im Kunstverein Hannover

Hannover

Wie Zombies wanken die überlebensgroßen Overalls auf den Betrachter zu – geheimnisvoll und eigentlich nicht wirklich bedrohlich. Das grüne Neonlicht erinnert an eine Greenscreen, auf der man in visuellen Medien Sachen verschwinden lassen kann. Camouflage ist eines der Themen von Sandra Mujinga, die im Kunstverein die kopflosen Kunstledergewänder zeigt.

Die Installation ist Teil des schwarzen Atlantik, genauer gesagt, geht darüber hinaus, denn der Kunstverein zeigt ab heute „Beyond the Black Atlantic“ – eine beeindruckende Gruppenausstellung mit außerdem Paulo Nazareth, Tschabalala Self und Kemang Wa Lehulere, die die Frage nach der Möglichkeit einer globalen schwarzen Identität stellen – von Ländern, die am Atlantik liegen.

Wozu auch Brasilien gehört: Paulo Nazareth befasst sich in teils extremen Aktionen mit der kolonialen Vergangenheit seines Landes. In einem vergleichsweise schaurigen Video („Anthropology of the Black II“) setzt er in einer Psychiatrie misshandelten Menschen afrikanischer und indigener Herkunft ein Denkmal – er filmt sich dabei, wie er sich immer mehr (reale) Totenschädel auf sein Gesicht legt, bis er gleichsam von den Knochen begraben ist.

Den größten Raum im Kunstverein belegt seine Arbeit „Banderas Rotas (Broken Flags)“: Video von teils abgerissenen Flaggen an Grenzen von Mittel- und Nordamerika, die für ein System stehen, das ebenso altmodisch ist wie die Röhrenmonitore, auf denen die Stofffetzen vor sich hinflattern.

Sandra Mujinga ist in Norwegen aufgewachsen, stammt aus der Demokratischen Republik Kongo und arbeitet in Oslo und Berlin, und sie ist von Strategien zur Tarnung fasziniert. Die Inspiration zu den schwarzen Gewändern kam von der Beschäftigung mit den Überlebensstrategien von Elefantenherden, die sich im Schutz der Nacht fortbewegen, um Jägern zu entkommen.

Überlebensstrategien waren im Südafrika in Zeiten der Apartheid zentral, das ist das Thema von Kemang Wa Lehulere. Und die Wunden, die die Apartheid verursachte. Die Schule kommt bei ihm immer wieder vor, Bildung, die den Schwarzen vorenthalten wurde: Kleine Schäferhunde bewachen hölzerne Konstrukte, die aus Schulmöbeln und Musikinstrumententeilen zusammengesetzt wurden, davor stehen fest verschlossene Flaschen gefüllt mit verschriftlichtem Wissen, das zwar allen angeboten, aber nicht von allen angenommen werden kann. Das Ganze mit dem Titel „Matric 2015“weckt in seiner durchdachten Anordnung auch Assoziationen an schwer bewachte, elektrisch gesicherte Grenzanlagen.

Die auf den ersten Blick freundlichsten (und auf dem internationalen Markt erfolgreichsten) Kunststücke: In ihren großformatigen Tafelbildern konzentriert sich die New Yorkerin Tschabala Self auf den schwarzen weiblichen Körper. „Avatare“ nennt sie ihre Figuren, die aus Farbe und aufgeklebten Stoffteilen gefügt sind – eine Auseinandersetzung auch mit den Stereotypen, in denen schwarze Frauen in der westlichen Werbe- und Medienwelt darstellt sind.

Schwarzsein bedeutet hier nicht nur die Farbe der Haut, sondern auch die gemeinsame Erfahrung von Rassismus. Sehenswert und beeindruckend, wenn die Frage nach Blackness und schwarzer Identität so ästhetisch und kraftvoll gestellt wird. Ein wenig Zeit sollte man für die Ausstellung mitbringen.

Von Henning Queren