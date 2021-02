Hannover

Ein Jahr wie aus Blei, vor allem für viele Künstler, keine Auftritte, keine Einnahmen und keine öffentliche Aufmerksamkeit für ihre Misere. „Angst“ und „Wut“, das waren zwei Begriffe, die auch fielen in der Soiree von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), der sich im Musikzentrum mit Kulturmenschen über mögliche Perspektiven und die Rolle der Kultur in Hannover austauschte.

Und deutlich machte, dass für ihn die Kultur eine wichtige Rolle in der Stadt zu spielen hat. Was ihn eher zu einer Ausnahmeerscheinung macht. Auch in seinem Bestreben, mit dem Kulturbereich ins Gespräch zu kommen.

Igor Levit und die Wut

Denn die Politik würde sich nicht ausreichend für die Kultur und die Menschen, die sie machen, interessieren – findet Starpianist Igor Levit, der sich aus Berlin per Stream an dem Gespräch beteiligte.

Er erlebe zur Zeit, dass „an den Künstlern Verrat geübt“ werde. Von der Politik seien sie komplett allein gelassen – und auch die Menschen, die hinter den Künstlern stehen. „Die sind in diesem Jahr durchs Raster gefallen. Wir werden auf der politischen Bühne nicht einmal erwähnt.“ Hier staue sich eine entsprechende Wut an. Levit beklagte gewohnt leidenschaftlich auch den möglichen Öffnungsfahrplan – bei dem die Kultur an „allerletzter Stelle“ stehe, als wenn von Plätzen, an denen sich Kultur ereignet, eine echte Gefahr ausgehe: „Kulturelle Räume sind nicht pandemisch, sofern man sich an alle Bedingungen hält.“ Im Übrigen sei er einfach „müde“ von dieser Zeit der Pandemie. Aber auch Corona sei überwindbar. Und dann? „Wird es orgiastische Parties geben.“

Darauf kann man sich freuen. Und auch Igor Levit mal wieder richtig live zu hören – wie er mit einem jazzig-melancholischen Zwischenspiel von Fred Hersch („Trees“) deutlich machte.

Dramatische Situation

Der erzwungene Verzicht auf Live-Konzerte hat auch das Musikzentrum, das zu diesem besonderen Talk eingeladen hatte, naturgemäß besonders stark getroffen. „Die Situation für Live-Musik ist dramatisch“, so Geschäftsführerin Sabine Busmann. Sie glaube nicht daran, dass es bis zum Ende dieses Jahres im Musikzentrum Konzerte unter vergleichsweise normalen Bedingungen geben wird. Sie appellierte an die Stadt, der Musik draußen neue Räume zu geben.

Eine Idee, die Onay nachhaltig unterstützen will. Er mögliche Projekte auch aus der verlorenen Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt ab. Denn an dem Abend ging es um „Kulturperspektiven“. Und deshalb sei der gesamte Bewerbungsprozess auch nicht vergebens gewesen, weil ihr der „Kulturentwicklungsplan“ (KEP) zugrunde gelegt wurde. Der habe, so Onay, „eine unfassbare Dynamik“ in Sachen Kultur in der Stadt frei gelegt. Die beiden Bid Books hätten gleichsam als Gebrauchsanweisungen konkrete Vorschläge gemacht, die es nun umzusetzen gelte. Was aber auch ein entsprechendes finanzielles Polster erfordert.

Kulturhauptstadt Hannover

Und hier sieht es ziemlich schlecht aus: Mit dem Haushalt der Stadt liege man an einem „historischen Tiefpunkt“. Es gelte nun, mit den Defiziten umzugehen. Die Kultur werde dabei allerdings kaum Einschnitte erfahren. Das wäre sonst auch gar nicht vereinbar mit dem „Selbstverständnis Hannover als europäische Kulturhauptstadt“, auch ohne letztlich den Titel gewonnen zu haben.

Von Henning Queren