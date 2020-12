Hannover

Die Party läuft schon ein bisschen länger, fast das ganze Jahr über. Vor 250 Jahren wurde Ludwig van Beethoven getauft – ob am selben Tag geboren oder schon ein bisschen früher, man weiß es nicht wirklich.

Ein Grund zum Feiern ist das allemal. Und das sollte man in diesem Fall mit ganz viel Musik machen. Hören, hören, hören, das wäre das passende Geburtstagsgeschenk. Und das Schöne, es muss nicht einmal etwas kosten. Wer über einen Internetanschluss verfügt, kann die folgenden Empfehlungen (über Youtube) komplett und ohne weiteres und mit In-Ears in annehmbarer Qualität genießen – vielleicht auch etwas für die Lockdown-Zeit.

Monument der Kulturindustrie

Die Auswahl ist sehr persönlich und lässt sich unendlich erweitern, das kann auch gar nicht anders sein bei dem Audio-Angebot – es dürfte keinen Komponisten geben, der häufiger gespielt und auch aufgenommen wurde. Der Meister ist eben immer noch das Monument des Konzertlebens und der Kulturindustrie – wobei wirklich Neues mittlerweile kaum entsteht, weil die Schallarchive mit Bestem aus allen Jahrzehnten dieses und des vergangenen Jahrhunderts überquellen.

Vor allem und auch in Sachen der neun Sinfonien, die von sämtlichen Großmeistern wie Toscanini (dreimal) und Karajan (viermal) teils mehrfach vorgelegt wurden. Und erst die Einzeleinspielungen – wer eine Neunte sucht, hat die Wahl bei CD, DVD, Vinyl und Stream im höheren dreistelligen Bereich.

Die neun Sinfonien

Was geht? Alle Neune aus dem Youtube-Vorrat, da nehmen wir erst einmal die knorrig-wuchtigen von Otto Klemperer, großorchestrale Power, unerbittlich langsame Tempi, die heute schon fast exotisch sind, aber immer noch eine ungeheure Wirkung entfalten. Wem das zu dicke ist, klickt sich bis John Eliot Gardiner durch, dem immer noch straffsten Vertreter der historisch informierten Praxis. Manche Sinfonien muss man sich satzweise zusammen suchen. Toscanini wäre hier auch noch ein Empfehlung, von manchen Youtubern elektronisch überarbeitet und klanglich auf ein erstaunliches Niveau gehoben. Ebenfalls komplett vorhanden sind die Meister Bruno Walter, George Szell, Paul Kletzki, Nikolaus Harnoncout – und nicht zuletzt René Leibowitz, der als erster die heute gar nicht mehr so rasanten Tempoangaben von Beethoven selbst realisierte.

Und dann die vielen einzelnen Großtaten. Die Fünfte: Das Schöne bei Youtube, man kann sich das einleitende Ta-ta-ta-taaa in unzähligen Varianten anhören. Wenn es dann doch komplett sein sollte: Carlos Kleiber macht hier immer noch am meisten Spaß. Und Furtwängler mit seiner ganz subjektiven Sichtweise? Den nehmen wir gerne mit der „Pastorale“ – und auch mit der Neunten, aufgenommen bei der Wiedereröffnung des Bayreuther Festspielhauses 1951. Der Mann war immer da am besten, wenn er durch äußere Umstände besonders animiert war.

Videos und Konzerte

Und dann gibt noch unzählige Videos von Beethoven-Sinfonien, schon schräg, wenn man sich Karajan anschaut, der hohepriesterlich mit geschlossenen Augen die Berliner Philharmoniker zu Höchstleistungen animiert.

Ach ja, die Konzerte: Am Klavier ist alles möglich, am schönsten sieht dabei Alice Sara Ott aus. Ernsthaft kommen Rudolf Serkin und Maurizio Pollini in Frage. Und beim Violinkonzert Gidon Kremer, weil er die Kadenz von Alfred Schnittke spielt.

Die Sachen für die Tasten

Beim großen Tastenspiel muss man einfach mal in der Zeit ein wenig zurückgehen. Artur Schnabel, das große Vorbild von Igor Levit, hat hier Maßstäbe gesetzt. Ein Youtuber hat sich die Mühe gemacht, alle 32 Klaviersonaten hochzuladen. Schnabels expressionistische Klavierhaltung kommt auch im historischen Mono ungeschmälert rüber. Und warum das alles so großartig ist, kann man dann in direkten Vergleichen mit einem Klick auf Lang Lang beispielsweise erleben.

Was über Youtube nicht so gut wirkt, sind die kleiner besetzten Sachen, die Kammermusik. Obwohl Beethoven auch hier einen Zenit erreicht: Man kann es aber immerhin versuchen, sich den Streichquartetten – referenzmäßig vom Juilliard String Quartet – anzunähern. Auch das ist komplett vorhanden, ein gutes Dutzend Stunden hochgeladene Musik.

Eine Utopie als Oper

Ein bisschen gesungene Weltrettung, das passt in die heutige Zeit. „Fidelio“ heißt das Musikdrama, das für einen großen Philosophen nichts weniger war als die Veroperung des Prinzips Hoffnung. Das hat hier den Vorteil, dass das auch von hohem visuellen Reiz ist, weil man die verschiedenen Inszenierungen nebeneinander halten kann. Von altmodisch (aber hinreißend dirigiert von Leonard Bernstein) bis zu nicht ganz zeitgenössischen, eindrucksvollen Inszenierungen beispielsweise vom Bond-Bösewicht Christoph Waltz.

Die guten Aufnahmen aus Hannover

Wer sich zeitgemäß den kompletten Sonaten von Beethoven nähern will, ist mit der Nummer eins der Klassikcharts am besten bedient: Igor Levit hat den Brocken in 32 Teilen auf neun CDs ( Sony) eingespielt – so dramatisch wie nötig, so klangschön wie möglich. Und das auch noch in einer bemerkenswert guten Klangqualität. Anspieltipp: die „Waldstein-Sonate“, das ist ein Energiespender pur. Andrew Manze ist in Sachen Beethoven zusammen mit der Radiophilharmonie auch immer eine sichere Bank. Eine Gesamtaufnahme der Sinfonien ist in Arbeit, auf CD gibt es schon die fünfte und siebte Sinfonie (Pentatone). Manze serviert dabei einen leichten Sinfoniker mit fließenden Tempi und verzichtet auf jede Überdramatisierung. Und wer einmal den jungen Manze mit Beethoven haben will: Die „Eroica“ hat er straff und drahtig mit den Helsingborg-Sinfonikern ( harmonia mundi) aufgenommen.

Alles sehr subjektiv, klar – aber vielleicht ein Tipp, sich per Youtube – mit einem entsprechenden Getränk an der Seite – seinen ganz eignen Weg durch das Beethoven-Universum zu suchen. In jeder Hinsicht groß genug ist es ja.

Von Henning Queren