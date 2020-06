Hannover

Sonst ist das im Moment eher die Domäne für harte Rapper und knallige Comedians – feine Klassikklänge wurde man auf dem Schützenplatz eher nicht vermuten. Das will die Hannoversche Hofkapelle ändern und den Begriff Autokultur entscheidend erweitern.

Hofkapelle mit Händel

Das gefeierte Barockensemble wird am 9. Juli ab 20 Uhr vor den versammelten Autos auftreten und Prächtiges von Händel spielen. Darunter dessen „ Feuerwerksmusik“ und „Wassermusik“. Was schon einen eigenen Sinn ergibt, denn Händel hatte dieses Stücke ja auch für Open-Air-Ereignisse geschrieben – zum höheren Amüsement des britischen Königs. Dazu gibt es obendrauf die h-Moll-Suite von Bach und ein Überraschungsstück-

In Hannover wird damit die Autokultur ein wenig royaler. „Für uns ist das eine wunderbare Sache, endlich wieder vor einem eigenen Publikum spielen zu können“, so Dorothee Palm, die Geschäftsführerin der Hofkapelle. „Für ein Orchester ist es eine Katastrophe, wenn es ein halbes Jahr oder noch länger nicht miteinander musiziert.“

Projekt von Hannover Concerts

Die Cellistin hatte auch entscheidenden Anteil an der Verwirklichung des ambitionierten Konzertes. „Auch weil ich Erfahrungen über den reinen Klassik-Bereich hinaus habe durch Engagements beispielsweise bei ’Cats’ in Hamburg.“ Und auf der Bühne in Herrenhausen bei den Heinz-Rudolf-Kunze-Musicals. So kam der Kontakt zu Hannover Concerts zustande. „Die waren von dem ungewöhnlichen Projekt sofort begeistert.“

Die Hannoversche Hofkapelle, Echo-Klassik-Preisträger 2014, ist seit langem Kulturträger und musikalischer Partner der Stadt Hannover und tritt normalerweise mit ihren fantasievollen Programmen in der Galerie Herrenhausen im Rahmen ihres Silvesterkonzertes oder des Ring Barock des NDR auf.

Und nun auf dem Schützenplatz in der Arena von Haftbefehl, Terry Hoax und Versengold. Die Bühne ist jedenfalls groß genug. Es wurden bereits alle Abstände der Musiker untereinander gemäß den derzeitigen Hygieneregeln festgelegt. Ein Novum muss die Hofkapelle dann akzeptieren – da die gut eingespielten Musiker so weit auseinander sitzen, ist für die ausreichende Koordination doch ein Dirigent nötig. Jörg Straube vom Bachchor hat das übernommen.

Die Proben für dieses besondere Konzert laufen auf Hochtouren. Die 30 Musiker versammeln sich in der Marktkirche, die dann extra für sie gesperrt wird – hier gibt es genug Platz.

Die technische Umsetzung des Konzerts ist eine Extra-Herausforderung – damit der Klang auch die richtige Güte bekommt. 40 Mikrofone werden eingesetzt, jedes Instrument bekommt mindestens ein eigenes. Das Kontrafagott wird dabei direkt abgenommen. Für die Akustik hat die Kapelle einen eigenen Tonmeister, die rock- und rappbewährten Techniker würden nicht ausreichen. Dazu gibt es Support von Sennheiser. Der Mix ist denn entscheidend, damit es in den Autos dann gut klingt.

Die große Hoffnung ist natürlich, „dass unser Publikum mitmacht – denn die Autokultur ist ja ein vergleichsweise junges Format“. Auf jeden Fall sei dieses Live-Konzert ein Lichtblick in der derzeit tristen Zeit für freischaffende Musiker. „Wir sind schon ein wenig enttäuscht, dass das Land Niedersachsen so wenig für uns tut.“ Ein Bundesland, das ansonsten immer gerne mit seiner großen Anzahl preisgekrönter Musiker angibt – zu denen auch die Hannoversche Hofkapelle gehört.

Für die Musiker ist es schon eine besondere Erfahrung, wenn sie für einen versammelten Fuhrpark spielen. „Könnte aber gehen“, so Dorothee Palm, die bei Autokultur schon eigene Erfahrung gesammelt hat, als sie sich hier Revolverheld angehört und gesehen hat, wie der Applaus für eine gelungene „ Feuerwerksmusik“ per Hupe und Warnblinker abgeliefert werden könnte.

Von Henning Queren