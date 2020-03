Hannover

Meine Güte, das sind Schreie. Wenn Stadtangestellte losgelassen sind. Und ordentlich losröhren. Das geht wirklich durch und ist nichts für schwache Nerven – wenn man diese Ausstellung im Kubus besucht, die den leicht hintersinnigen Titel „Das Andere im Eigenen“.

Das enervierende Video stammt von dem Neuseeländer Matthew Cowan und hat den bezeichnenden Titel „The Sound of the Culture Office“, hört sich an wie der Kommentar zur gegenwärtigen Weltlage, ist aber nur der Vorgabe geschuldet, sich einmal richtig wild zu gebärend – und das machen die Mitarbeiter des städtischen Kulturbüros mit Hingabe.

Die Arbeiten von Matthew Cowan dominieren auch optisch die Ausstellung, denn mitten in der Halle stehen sein schrillen Figuren – wie der „Butterthief“, auch so eine Gestalt aus seinem wilden Denken, der Butterdieb, nachempfinden nach den nordischen „Buttergeistern“, Kobolde, die eine besondere Vorliebe für das Streichfett haben.

Cowan: „Mich interessieren Sitten und Traditionen, die noch gelebt werden.“ Als da sind Verkleidungen wie in allen Formen von Fastnachten und Karnevals. Und von archetypischen Gestalten – wenn man sich die vollkommen mit Fell überzogene Gestalt anschaut: Porträt des Künstlers als wilder Mann.

Was für Rolf Bier nur eingeschränkt gilt. Der hannoversche Maler und Künstler setzt sich mit auch biografischen Landschaften auseinander – und so findet die Seidenstraße entfernte Ausläufer in den Kubus, der mit der üppigen Schau übrigens wiedereröffnet wird. Der Umbau war aus sicherheitstechnischen Gründen notwendig geworden – es fehlte ein zweiter Notausgang.

„Silk Road Remains and other Stories“ ist eine ausgreifende Installation und gleichzeitig eine Hommage an die Rolf Biers Mutter: „Sie war immer fasziniert von der Seidenstraße, versammelte in ihrem Haus Spuren von ihren Reisen.“ Da finden sich dann Kopfbedeckungen aus der Mongolei neben Stoffen aus Afrika, Artefakte aus Usbekistan.

Und aus ganz anderer Richtung stimmt das Stapelkunststück von Rolf Bier, ein rotes Plakat in unendlicher Auflage, von dem ein Exemplar jeder vom Boden aus mitnehmen kann. Der Titel ist Inhalt: „Ceci n’est pas l’Afrique“ steht da in dem gleichen Schriftzug wie das berühmte „Ceci n’est pas une pipe“ von René Magritte.

Und noch einmal Afrika, Nordafrika, genauer Kairo. Christian Dootz zeigt bildmächtige Ansichten von der nächtlichen ägyptischen Metropole mit dem naheliegenden Titel „ Kairo Lights“. Dabei hat er von einer Dachterrasse die Skyline mit einer Panorama-Kamera gleichsam abgescannt und einzelne Ansichten ausgewählt, die nun wie Fenster an der Kubus-Wand wirken. „Mich haben besonders die Lichthöfe fasziniert, die sich durch den Staub in Luft oder eben auch Umweltschmutz bilden. Würde er das Panorama mal komplett ausdrucken, hätte es eine Ausdehnung von zwanzig mal acht Meter.

Ein wenig kleiner sind die Wandarbeiten von Inka Nowoinik, die per Fototapete reizvolle Ornamente präsentiert. Ihr besonderes Interesse gilt der christlichen Ikonografie. Und der Riten. Im Flur des Kubus steht ihre „Wunschmaschine“ – ein Objekt, das an die elektrischen Opferkerzen in katholischen Kirchen erinnert. Knopf drücken, dann geht für fünf Minuten eine Kerze an, Zeit genug, sich was zu wünschen. Inka Nowoitnik: „Geht immer in Erfüllung.“ Mit anderen Worten, das hier ist eine Ausstellung, die wunschlos macht.

Bis 26. April.

Von Henning Queren