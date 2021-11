Hannover

Das Aus kommt überraschend: Die Niedersächsischen Musiktage und auch das Literaturfest Niedersachsen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Grund: Die Niedersächsische Sparkassenstiftung will sich umorientieren, will sich, wie Stiftungsdirektor Johannes Janssen sagt, stärker auf die Förderung von Projekten konzentrieren.

Das Geld soll weiter in die Kultur fließen

Damit ist keine Sparrunde verbunden, die Stiftung wird im bisherigen Umfang weiterfördern. Die eine Million Euro, die bisher die Musiktage gekostet haben, sollen komplett weiter in die Kultur fließen. Johannes Janssen: „Es geht ums um die Stärkung der kulturellen Akteure im Land, die sollen Geld bekommen.“ Die Ausrichtung eines Festival würde einfach zu viele Ressourcen binden.

Gleiches gelte auch für das Literaturfest Niedersachsen der VGH-Stiftung, für die Johannes Janssen ebenfalls verantwortlich ist. Gut 4,4 Millionen Euro schütten beide Stiftungen zusammen pro Jahr für Kultur aus, drei Millionen kommen davon von der Sparkassenstiftung.

Von Henning Queren